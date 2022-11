Lufta në Ukrainë/ Mercenari Wagner që vrau dy gra u shpërblye me çmimin…

I burgosuri Konstantin Kisiliov, i cili u dënua për vrasjen e dy grave, u rekrutua nga kompania private ushtarake Wagner dhe iu dha Urdhri i Trimërisë për shërbimet e tij në luftën në Ukrainë, shkruan faqja e internetit Vaznie historii. Kisiliov po vuante dënimin me burg në burgun e sigurisë së lartë nr. 6 të Mari El, me akuzën e vrasjes me paramendim dhe vrasjes nga pakujdesia. Në aktakuzë thuhet se i akuzuari në vitin 2016, duke qenë nën ndikimin e dehjes, ka vizituar një të njohurin e tij dhe ka sulmuar një grua që e kishte vizituar.









Kur gruaja u përpoq ta shmangte atë, “Kisilyov e goditi disa herë në kokë me një shkop druri, më pas mori një thikë dhe i shkaktoi të paktën 29 plagë në kokë, gjoks dhe pjesë të tjera të trupit”. Më pas “pa dashje” e ka mbytur dëshmitarin e krimit. Gjykata e dënoi Kisiliev me 9.5 vjet burg të sigurisë maksimale.

Në vitin 2022, ai u rekrutua nga kompania Wagner, e cila e dërgoi atë në Luftën e Krimesë.

Gruaja e Kisiliov, i tha të akuzuarve të tij, se burri i saj mori Urdhrin e Shën Andreas dhe pozicionin e komandantit të skuadrës, sepse ai ishte i vetmi i mbijetuar i divizionit gjatë një bombardimi artilerie. Sipas saj, ai është dekoruar personalisht nga Prigozhin”, shkruan faqja e internetit Vaznie istorii.

Gruaja e mercenarit gjithashtu u dërgoi të burgosurve të tij një video në të cilën Kisiliev përshkruan se si është ai. Në veçanti, ai thotë se jeton në llogore dhe është në vijën e parë të frontit.

“Jam gjallë, nuk jam lënduar, gjithçka është në rregull. Një nga pesëmbëdhjetë persona mbijetoi. Gjithçka mire. Zoti na ruajt”, thotë ai në video dhe kërkon që gjysmën e parave që do të marrë t’ia japë nënës së tij dhe pjesën tjetër ta mbajë për të mbledhur më shumë dhe për të blerë “një apartament të ri në Krasnodar”.

Më 13 nëntor, kanali Telegram i Wagner postoi një video të ekzekutimit të të burgosurit Yevgeny Nuzin.

Në video thuhet se Nuzin filloi të luftonte në anën e Ukrainës në shtator, dhe se në nëntor u rrëmbye nga Kievi. Nouzin u zgjua në një bodrum, ku i thanë se do të “gjykohej”, thotë ai në video. Pas deklaratave të tij, në video shihet se dikush e vret Nuzin duke i thyer kokën me vare.

Yevgeny Prigozhin, i cili kohët e fundit pretendoi se ishte themeluesi i Wagner, e quajti videon “një vepër të shkëlqyer regjisoriale”. Më pas ai i kërkoi zyrës së prokurorit të përgjithshëm të hetojë përfshirjen e Shërbimit Sekret të SHBA-së në ekzekutimin e Nuzin.