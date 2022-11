“Ne thamë ndal”! Video e ku shfaqet rrëmbimi i studentes 21-vjeçare

21-vjeçarja greke e cila u përcoll nga një makinë në orët e para të së martës (22/11) në rrugën Egnatia, në qendër të Selanikut, vazhdon të luftojë për jetën dhe ka mbetur e plagosur rëndë në rrugë.









Sipas informacioneve, e reja i është nënshtruar një sërë operacioneve, përfshirë në kokë, dhe është intubuar dhe shtruar në gjendje kritike në Repartin e Kujdesit Intensiv të spitalit Papageorgiou.

Siç u bë e ditur, 21-vjeçarja është me origjinë nga Chania e Kretës dhe studion në Shkollën Veterinare të AUTH-së, e cila ishte ëndrra e saj e madhe. Ajo u gjet në vendin e rrëshqitjes herët të martën dhe një mikeshë e saj e mirë, e cila sapo pa vajzën fatkeqe të mbuluar me gjak në asfalt, u trondit dhe filloi të qajë. Sipas informacioneve, prindërit e 21-vjeçares kanë mbërritur në Selanik nga Kreta.

Video dokumenti

Ndërkohë, në një video të regjistruar nga kamerat e sigurisë së një dyqani aty pranë, shihet momenti kur drejtuesi i makinës gri të errët, pasi ka tërhequr zvarrë 21-vjeçaren, arratiset me shpejtësi nga rruga Egnatia, duke u nisur në perëndim, ndërsa, sipas dëshmitarëve okularë, dyshohet se u kthye djathtas, në rrugën Iasonidou dhe u zhduk nëpër rrugët e ngushta.

Shikoni videon (është makina me dritat ksenom që shihet në orën 00.30)

Ora e treguar nga regjistruesi nga kamerat e sigurisë së kompanisë dhe e nxjerrë nga dëshmitarët është 18.01. Në atë moment një punonjës i biznesit dëgjon zhurmën shurdhuese dhe ecën drejt rrugës për të parë se çfarë po ndodh. Qytetarët shihen duke vrapuar drejt rrugës kryesore të qytetit, pasi kanë kuptuar se ka ndodhur një aksident i rëndë trafiku. Pak sekonda më vonë, makina mund të shihet duke kaluar me shpejtësi, e ndjekur nga një motoçikletë e vogël, ndoshta e drejtuar nga shpërndarësi që përpiqet ta ndjekë, pa mundur ta ndalojë.

Siç shihet edhe në video, qytetarët shikojnë makinën dhe tentojnë të regjistrojnë numrin nga targat, ndërsa në të njëjtën kohë telefonojnë Aksionin e Menjëhershëm dhe policinë për të kërkuar ndihmë.

Si ndodhi bashkimi?

Kujtojmë se gjithçka ndodhi pak pas orës 01:00 të së martës kur makina e errët e cilësuar si e “tallosur” me një gaz që bënte zhurmë, goditi të renë e cila me siguri po kalonte rrugën në lartësinë e Kamarasë dhe më pas u bë “Tym”. Skenat që pasuan mund të kishin qenë direkt nga një film, pasi qytetarët që dëgjuan zhurmën dolën me shpejtësi në rrugë për të parë se çfarë ndodhi, i bërtitën shoferit të ndalonte dhe një dërgues ndoqi makinën me një motoçikletë, e cila arriti të zhdukej në rrugët e saj të ngushta.

Makina që goditi vajzën u gjet në orën 8 të mëngjesit e braktisur në Unazën e Selanikut, megjithatë drejtuesi i mjetit mbetet i zhdukur dhe po kërkohet nga policia.

Përshkrimet nga dëshmitarët okularë janë tronditës

“Ai e goditi dhe më pas e shkeli”. Ata kuptuan se shoferi synonte të largohej nga vendi i ngjarjes.

“Në orën 01.30-02.00 dëgjuam një zhurmë të madhe dhe dolëm jashtë. Pamë një makinë që po largohej me shpejtësi marramendëse, shumë shpejt. E pamë vajzën të shtrirë në asfalt. Djali goditi vajzën, ra në një makinë të parkuar, u tërhoq përsëri dhe e shkeli përsëri ndërsa ajo ishte në tokë dhe u largua shpejt”, tha një pronar dyqani – dëshmitar okular për protothema.gr.

Siç thotë ai më pas, makina u largua aq shpejt sa e kishin të pamundur të dallonin markën e saj. Ishte një makinë e errët, e “ngacmuar” me shter dhe u nis drejt perëndimit”, thekson ai.

Një tjetër shitës vendas thotë se “ishte një makinë e markës Skoda me xhama të lyer. Ai e goditi vajzën, u kthye, e goditi sërish dhe u largua. Të gjithë dolëm jashtë. Burri manovroi. Mendova se ishte i dehur se goditi një kosh plehrash, por ai përfundoi duke goditur një person. Ai e shkeli dy herë”.

“Po i bërtisnim “ndal”

Siç raporton për protothema.gr një burrë që drejton një dyqan bifteku në zonë, sapo kanë dëgjuar zhurmën e fortë kanë dalë nga dyqani dhe kanë parë shoferin që po largohej me makinë. “Ne po i bërtisnim “stop, stop”, por ai u largua. Ne thirrëm policinë dhe një ambulancë. Vajza ishte në tokë dhe kishte humbur ndjenjat”, thekson ai.

Sipas tij, qytetarët kanë arritur të ruajnë numrin e targës së automjetit, ndërsa kanë tentuar ta ndalojnë pa arritur. Në fakt, një distributor i kompanisë ka ndjekur shoferin e makinës, por ai ka arritur të humbasë në rrugët e ngushta dhe të zhduket.