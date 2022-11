Shumë larg, shumë i vjetër, shumë pak! Evropës po i mbarojnë mjekët

Mjekët në qytetin e vogël francez Le Vigan po plaken.









Në një përpjekje për të tërhequr mjekë të rinj të përgjithshëm për të zëvendësuar të tre ata që do të dalin në pension së shpejti, ata ndërtuan – që nga themeli – një qendër mjekësore ndërdisiplinore, modeli u promovua si një mënyrë për ta bërë praktikën e përgjithshme më tërheqëse për mjekët e rinj.

Problemi është se nuk funksionon.

Në pesë vitet e kërkimit për zëvendësues, asnjë person i vetëm nuk ka qenw aty.

“Nuk e mendoja se do të kishte një mohim të tillë të mjekësisë rurale”, tha Antoine Brun d’Arre, 59 vjeç, një nga mjekët e përgjithshëm vendas që ngriti qendrën.

Dhe kështu, me gjithë përpjekjet e tyre për ta parandaluar atë, qyteti në Francën jugore ka të ngjarë të bëhet një tjetër nga të ashtuquajturat “shkretëtira mjekësore” të vendit.

Le Vigan, i cili ka një popullsi prej rreth 4,000 banorësh dhe ndodhet në një luginë në skajin jugor të Masivit Qendror, nuk është i vetmi qytet francez që lufton për të tërhequr mjekë. Por shkalla e sfidave me të cilat përballet është emblematike e një krize mbarë Evropën në të cilën mjekët janë shumë larg, shumë pak ose shumë të vjetër.

Gati 7 milionë njerëz në Francë nuk kanë një mjek të përgjithshëm referues. Gjeografikisht, 30 për qind e popullsisë së vendit jeton në një rajon me akses të dobët tek mjekët e përgjithshëm, tha Guillaume Chevillard, gjeograf shëndetësor dhe studiues në Institutin për Kërkime dhe Informacion në Ekonominë e Shëndetit.

Perspektiva? E zymtë.

Tani ka më shumë mjekë të përgjithshëm në Francë që dalin në pension sesa të rinj që krijojnë praktikë. Numri i mjekëve të përgjithshëm tashmë ka rënë me 5.6 për qind midis 2012 dhe 2021. Dhe dekada e ardhshme do të jetë veçanërisht sfiduese: Megjithëse numri i mjekëve të trajnuar është rritur në vitet e fundit dhe qeveria kohët e fundit hoqi kufijtë e saj në spotet e shkollave mjekësore, këto shifra nuk do të rindërtojë fuqinë punëtore mjaftueshëm shpejt.

Ky realitet është tashmë në shtëpi për Francis dhe Mireille Delabarre, të moshës 85 dhe 79 vjeç, mjeku i përgjithshëm i të cilëve prej rreth 10 vitesh në Le Vigan së shpejti do të pensionohet.

Mireille, e cila është e mërzitur se nuk e di ende se kush do të jetë mjeku i tyre i ardhshëm, e ka të qartë se çfarë duhet të fajësohet: një politikë dekadash e quajtur numerus clausus, e cila kufizoi numrin e doktorëve studentë.

Një e kaluar e trazuar

Numerus clausus – latinisht për numër të mbyllur – filloi në 1971. Ai përcaktonte numrin e studentëve që do të kalonin vitin e parë të studimeve mjekësore. Rënia e numrit të mjekëve shihej në atë kohë si një fitore e gjithanshme, shpjegoi Chevillard: Për sigurimin shëndetësor shtetëror dhe kombëtar, kjo do të zbutë shpenzimet shëndetësore; për mjekët, kjo do të thoshte më pak konkurrencë dhe fitime më të larta.

Ndikimi ishte dramatik.

Ndërsa në vitin 1972, kishte gati 8,600 pika, shifra u ul 20 vjet më vonë, në nivelin më të ulët prej 3,500 në vitin 1993. Dekadat që nga ajo kohë kanë qenë një ngjitje e ngadaltë deri në fund të kurbës derisa kapaku u hoq në vitin 2020.

Megjithatë, Franca kishte më pak mjekë për frymë në 2021 sesa në 2012, duke rënë në 318 nga 325 mjekë për 100,000 njerëz.

Rënia është edhe më sfiduese përballë një realiteti të shndritshëm: Franca, si pjesa tjetër e Evropës, po plaket dhe nevojat për kujdes shëndetësor po rriten si rezultat.

Dhe mjekët nuk janë të imunizuar ndaj kalimit të kohës. Mbi 44 për qind e të gjithë mjekëve në Francë janë 55 vjeç e lart. Në të gjithë bllokun, mbi një e treta e të gjithë mjekëve janë në atë grupmoshë, sipas të dhënave të vitit 2020.

Mungesa është e tillë që Presidenti Emmanuel Macron propozoi një skemë muajin e kaluar për të inkurajuar mjekët në pension të qëndrojnë në praktikë.

Rreth 10 për qind e mjekëve në Francë po punojnë në pension.

Një kontinent në krizë

Mungesa e stafit të kujdesit shëndetësor nuk kufizohet vetëm tek mjekët – dhe ato nuk kufizohen në Francë.

Më shumë se dy vjet në një pandemi që shkatërroi personelin, menaxherët e kujdesit shëndetësor dhe qeveritë po përpiqen të bashkojnë një dukje të një fuqie punëtore.

Mungesa e punonjësve të kujdesit shëndetësor në Evropë – rreth 2 milionë – ndihet thellësisht në të gjithë kontinentin.

Në Greqi, reaguesit e parë po japin alarmin për kohë më të ngadalta të reagimit emergjent për shkak të mungesës së personelit. Anglisë i mungojnë dhjetëra mijëra infermierë, duke raportuar një numër rekord vendesh të lira pune. Infermierët kryesojnë listën e të gjitha profesioneve që përjetojnë mungesa në Finlandë. Maternitetet në Portugali po përpiqen të qëndrojnë të hapura për shkak të mungesës së mjekëve.

“[Mungesa e mjekëve] është me të vërtetë një problem që prek të gjithë anëtarët tanë”, tha Sarada Das, sekretare e përgjithshme për Komitetin e Përhershëm të Mjekëve Evropianë (CPME), një organizatë që përfaqëson mjekët në të gjithë Evropën.

“Në thelbin e saj, është me të vërtetë se ekziston perceptimi që potencialisht mjekësia nuk është më një zgjedhje tërheqëse karriere, një zgjedhje për njerëzit që të qëndrojnë për një karrierë të tërë. Dhe kjo do të rrezikojë realisht qëndrueshmërinë e sistemeve të kujdesit shëndetësor në të ardhmen”, tha ajo.

Das thekson çështje të shumta, duke përfshirë dhunën në vendin e punës dhe djegien, si faktorë që e bëjnë sfidues si për rekrutimin ashtu edhe për mbajtjen e stafit.

Ky realitet tashmë po kërcënon jetëgjatësinë e karrierës së mjekëve më të rinj të Evropës.

Shumë mjekë të rinj ose janë larguar ose po mendojnë të largohen nga fuqia punëtore për shkak të shkallës së lartë të djegies dhe problemeve të tjera të shëndetit mendor.

“Nëse nuk trajtohet siç duhet, do të krijojë mungesa edhe më të mëdha mjekësh,” tha Álvaro Cerame, psikiatër dhe kryetar i komitetit të fuqisë punëtore mjekësore në Shoqatën Evropiane të Mjekëve të Rinj (EJD). “Ne po përpiqemi të ofrojmë kujdes për pacientët tanë.”

Situata është kritike, me paralajmërimin e EJD për kolapsin e afërt të kujdesit shëndetësor.

Tragjedia e Evropës është se kriza ishte e parandalueshme.

Kjo mungesë ishte parashikuar dhe është përkeqësuar nga pandemia, tha Martin McKee, profesor i shëndetit publik evropian në Shkollën e Higjienës dhe Mjekësisë Tropikale në Londër.

Evropa është mbështetur prej kohësh te punonjësit e huaj të kujdesit shëndetësor nga vendet me të ardhura më të ulëta si një pengesë, tha ai.

“Është e qartë se ka një problem të madh. Dhe ne duhet të rrisim fuqinë punëtore shëndetësore, por unë mendoj se vështirësia është se gjëra të tjera e kanë kapërcyer atë, si çmimet e gazit, lufta në Ukrainë”, tha McKee. “Vëmendja politike është e shkurtër.”

Linja në hartë

Mungesa e mjekëve në Francë ka të bëjë sa me numrat, aq edhe me gjeografinë: Ndërsa qytetet, përfshirë rajonin e Parisit, gjithashtu vuajnë, problemi është veçanërisht i përhapur në komunitetet rurale.

Në përpjekje për të mposhtur shanset, qyteti i Le Vigan ka bërë gjithçka.

Mjekët kanë ngritur një qendër mjekësore ndërdisiplinore ku punojnë gjashtë mjekë të përgjithshëm, së bashku me anëtarët e tjerë të ekipit, duke përfshirë një psikiatër, një psikolog, një ekip infermierësh, një terapist të të folurit dhe sekretare.

Fëmijët vrapojnë lart e poshtë nëpër korridoret e ndritshme të hapësirës moderne duke pritur të shohin mjekët, një fluks i qëndrueshëm pacientësh të rinj dhe të vjetër që rrokullisen brenda dhe jashtë zyrave. Takimet mund të rezervohen në internet dhe vizitat e pacientëve regjistrohen në një regjistër elektronik mjekësor. Ekipi ndihmon në trajnimin e praktikantëve dhe studentëve të mjekësisë për t’u treguar atyre se çfarë është mjekësia rurale, madje duke u ofruar atyre strehim të bollshëm në katin e fundit të qendrës.

Ka më shumë para në tavolinë: Dokumenti i ri në qytet do të përfitonte nga një bonus nënshkrimi prej 50,000 € – nga oferta e mëparshme prej 40,000 € – dhe ulje të konsiderueshme tatimore për tetë vjet.

Ata vendosin reklama në Facebook, dhe në forume të ndryshme online për mjekët. Ata madje punësuan një rekrutues ndërkombëtar për të ndihmuar në gjetjen e një kolegu në Rumani ose në Afrikën e Veriut.

Askush nuk do të vijë

Nëse nuk e bëjnë, qendra mjekësore do të detyrohet të mbyllë dyert e saj – kostot e drejtimit të saj, rreth 220,000 € në vit, do të ishin të pamundura që tre mjekët e mbetur të përballonin mes tyre.

“Nuk do ta kisha imagjinuar kurrë se do të përballeshim me falimentim të mundshëm”, tha Bénédicte Gal, 33, një nga mjekët e përgjithshëm të qendrës.

Sikur ta dinte se do të vinte deri këtu, ajo është e qartë: ajo nuk do të kishte lëvizur në Le Vigan. Ajo dhe burri i saj ndajnë një praktikë në qendrën mjekësore, duke bërë turne midis pacientëve të tyre dhe tre fëmijëve të tyre të vegjël. Çifti mbërriti në vitin 2017, duke zgjedhur vendndodhjen pjesërisht sepse kishte qendrën mjekësore.

Por gjetja e një ekuipazhi të ri për t’u kujdesur për pacientët e qendrës – rreth 9,000 nga Le Vigan dhe komunitetet aty pranë – rezulton të jetë pothuajse e pamundur.

Së pari, të diplomuarit e rinj janë më pak të prirur për modelin tarifor për shërbimin që ofrojnë dhe ngarkesën administrative shoqëruese, tha Gal. Ndërsa shumica e mjekëve të përgjithshëm në Francë punojnë në këtë model, një numër në rritje po punojnë në pozicione me rrogë.

Ekziston edhe mallkimi i gjeografisë: qyteti është i vogël, dhe pavarësisht tërheqjes së aktiviteteve në natyrë në parkun kombëtar Cévennes – dhe gjuetisë, për Brun d’Arre – është më shumë se një orë me makinë nga qytetet Nimes dhe Montpellier.

Sylvie Arnal, e cila e ndan kohën e saj mes të qenit kryetare bashkie dhe butikut të saj të modës, shqetësohet për qytetarët që ndoshta nuk kanë qasje në asnjë kujdes mjekësor. Ky realitet i afërt është veçanërisht shqetësues në një qytet ku një në katër njerëz janë të moshës 65 vjeç e lart – një përqindje më e lartë se në nivel kombëtar.

Kjo reflektohet edhe në punën e mjekëve: përveç klinikës parësore, ata bëjnë vizita në shtëpi për pacientët e moshuar; ofrojnë kujdes paliativ dhe në fund të jetës në shtëpi dhe në spital; dhe kujdesi për mbi 100 pacientë në dy shtëpi pleqsh lokale.

Humbja e mjekëve do t’i linte ata pacientë në baltë.

Pyetje të vështira

Kriza e personelit në Francë ka ngritur pyetjen përçarëse nëse mjekët duhet të drejtohen të punojnë në shkretëtirat mjekësore duke kufizuar instalimin e tyre në zona me shërbime të mira; Masa të tilla janë tashmë në fuqi për profesionistët e tjerë të kujdesit shëndetësor, si infermierët, mamitë dhe fizioterapistët. Por shtytja e qeverisë për të shtuar së shpejti një vit të katërt trajnimi, që do të bëhet në një zonë të pashërbyer, për mjekët që trajnohen për mjekë të përgjithshëm, është pritur me protesta dhe greva të gjera.

Një plan i tillë mund të dështojë, tha Raphaël Presneau, president i një sindikate që përfaqëson mjekët që trajnohen për të qenë mjekë të përgjithshëm (ISNAR-IMG). Lëvizja rrezikon të zhbëjë interesin e ngadaltë, por në rritje midis studentëve të mjekësisë drejt praktikës së përgjithshme, pasi numri i përgjithshëm i vendeve të trajnimit është mbushur për dy vjet me radhë, tha ai.

Siç qëndron, Franca po kërkon të shfrytëzojë sa më shumë kohën e saj aktuale të mjekëve, duke zhvendosur disa detyra nga listat e detyrave të mjekëve në ato të punonjësve të tjerë të kujdesit shëndetësor. Një rol i ri, ai i asistentit mjekësor, u prezantua në vitin 2019, me qëllim lehtësimin e punës administrative dhe lirimin e mjekëve për t’u kujdesur për pacientët.

Në terma afatgjatë, do të ishte gjithashtu e dobishme që studentët e mjekësisë të pasqyronin më saktë diversitetin gjeografik dhe social të vendit, tha gjeografi shëndetësor Chevillard. “Kushton më pak të kesh mjekë që ngjajnë pak më shumë me rajone të ndryshme sesa të kesh mjekë urbanë të cilëve u duhet t’u ofrohen të gjitha shërbimet që duan në zonat rurale,” tha ai.

Por, tani për tani, nevoja për të përfituar më të mirën nga flota në dispozicion është jetike. Pavarësisht se tani vendos një numër minimal mjekësh për t’u trajnuar në bazë të nevojës, Franca nuk do të ketë të njëjtin mbulim mjekësh për kokë banori si në vitin 2021 deri në vitin 2035, pasi të merret parasysh plakja e popullsisë dhe mjekëve të saj.

Trajtimi i shkretëtirave mjekësore dhe mungesës themelore të punonjësve shëndetësorë nuk do të ishte kurrë e lehtë, por nuk ka qenë kurrë më urgjente, me pacientët dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor që vuajnë njësoj pasojat e planifikimit dritëshkurtër të fuqisë punëtore shëndetësore.

Brun d’Arre, familja e të cilit ka jetuar në Le Vigan të paktën që nga shekulli i 18-të, nuk e kishte imagjinuar kurrë se do të ishte kaq e vështirë të bindeshin mjekët e tjerë që ta bënin qytetin shtëpinë e tyre gjithashtu.

Edhe pse ai planifikon të mbyllë stetoskopin e tij në moshën 67-vjeçare, ai nuk është ende i vendosur në atë afat kohor.

“Ndoshta do të qëndroj pak më gjatë”.

Përshatati nga Politico-GAZETA SHQIPTARE