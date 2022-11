VIDEO/ “Eja në dhomë të bëjmë s***”, fitorja ndaj Senegalit sjell në qejf 71-vjeçarin Van Gal

Trajneri i Holandës, Luis Van Gal u shfaq tepër i lumtur pas triumfit 2-0 që “tulipanët” arritën në ndeshjen e parë ndaj Senegalit. 71-vjeçari, ditën e sotme ka takuar edhe bashkëshorten e tij, e cila e ka vizituar në fushën stërvitore ku ai ishte duke punuar, teksa nuk kanë munguar dhe batutat epike.

Gjatë bisedës mes tyre, kreu i pankinës së Holandës bëri një kërkesë të papritur. “Por a mund të vish në hotel. Në dhomën time. Për të bërë s***“, kanë qenë fjalët që ka thënë Luis Van Gali, që në fund janë shoqëruar me buzëqeshje nga të dy palët.

Ky moment është bërë viral dhe ka bërë xhiron e të gjitha mediave. Për më tepër shikoni videon:

Van Gaal to his wife today: “But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” [@telegraaf] pic.twitter.com/8MBXizUsba

