Berisha për Yuri Kim: Kalon sa në një mbledhje në një gjykatë. Nëse s’do të kishte uruar zgjedhjet e 25 prillit…

“Kushti i kushteve që ky vend të zhvillohet është që qytetarët të votojnë të lirë.

E shihni zonjën Kim si kalon nga një mbledhje në një gjykatë.

Nëse nuk do uroje mbledhjen e 25 prillit në darkë gjërat do ishin më ndryshe se gjithçka vjen nga vota. Nëse u rrokullisëm në këtë mënyrë është sepse na u rrëmbye vota. Jashtë saj nuk ka demokraci shtet ligjor e drejtësi.

Ndaj dhe do kishte qenë shumë mirë që të qëndronte në lartësinë e respektit për votën e lirë.

Por nuk qëndroi. Do qendrojmë ne. Ne do të qendrojmë sado e vështirë qoftë kjo sepse besojmë që vetëm me votë të lirë me ndryshim pushtetesh me votë mund të bëhemi një vend i zhvilluar”, tha ai.