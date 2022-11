FOTO/ Georgina Rodriguez në rininë e saj, sa shumë ka ndryshuar e dashura e Ronaldos

Janë publikuar fotografi që nuk janë parë ndonjëherë të Georgina Rodriguez në të njëzetat e hershme, duke zbuluar transformimin e trupit të saj.









Para automjeteve luksoze, jahteve, bizhuterive të shtrenjta dhe pallateve të mëdha, ajo punonte si shitëse në një dyqan Gucci të Madridit, ku takoi asin e atëhershëm të Real Madridit, Cristiano Ronaldo. 28-vjeçares i kanë pëlqyer edhe daljet me miqtë, ashtu si shumëkujt, sidomos në të fillet e të njëzetave.

Figurën e atëhershme, ajo tashmë e ka zëvendësuar me forma të admiruara, ndërsa flokët me onde i ka shndërruar në më të drejta me dukje të shkëlqyer.

Georgina pranoi në serialin e saj dokumentar për Netflix se jeta i ndryshoi ditën kur u takua me Ronaldon. Tani ajo është një nga femrat më të idealizuara në planet.

Ajo ka mbi 39 milionë ndjekës në Instagram dhe vazhdimisht kënaq fansat me postimet e imazheve që tregojnë bukurinë e saj.