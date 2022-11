Japonia “shtang” Gjermaninë, fiton me përmbysje spektakolare

Japonia ka fituar me rikthim ndaj Gjermanisë me rezultat 2-1 në ndeshjen e parë të vlefshme për Grupin E në Kampionatin Botëror “Katar 2022”.

Gjermanët ishin duke fituar dhe duke dominuar ndeshjen, por humbën në minutat e fundit përballjen e zhvilluar në Khalifa International Stadium të Dohas.

Pjesa e parë e ndeshjes u karakterizua me dominim të gjermanëve, të cilët përveç rasteve shënuan edhe një gol. Goli i vetëm në këtë ndeshje u shënua në minutën e 33-të me anë të Ilkay Gundogan, i cili shënoi nga penalltia për 1-0.

Në fakt, Gjermani shënoi edhe në minutën e 44-të me anë të Kai Havertz, por goli u anulua për pozitë jashtë loje.

On top at the break #GER #FIFAWorldCup #GERJPN 1-0 pic.twitter.com/WYAxvd1lef

— Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022