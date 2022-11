Kosova dhe Serbia arrijnë marrëveshje për targat, çfarë parashikohet? Qëllimi, shmangia e përshkallëzimit të mëtejshëm

Kosova dhe Serbia, kanë arritur sot marrëveshjen për targat në Bruksel, në një takim që lehtësohej nga BE.









Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për politikë të jashtme, Josep Borrell, ka bërë të ditur se kryenegociatorët e Kosovës dhe të Serbisë, kanë rënë dakord për masat, për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm dhe për t’u përqendruar plotësisht në propozimin për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre.

“Serbia do të ndalojë lëshimin e targave me emërtimet e qyteteve të Kosovës dhe Kosova do të ndërpresë veprimet e mëtejshme në lidhje me riregjistrimin e automjeteve”, tha ai.

Ai ka ftuar palët që në ditët në vijim të diskutojnë hapat e ardhshëm.

“Falënderoj përfaqësuesin special Miroslav Lajçak palët për punën e palodhur”, tha Borrell.

We have a deal! Very pleased to announce that Chief Negotiators of #Kosovo & #Serbia under EU-facilitation have agreed on measures to avoid further escalation and to fully concentrate on the proposal on normalisation of their relations. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022

We have a deal! Very pleased to announce that Chief Negotiators of #Kosovo & #Serbia under EU-facilitation have agreed on measures to avoid further escalation and to fully concentrate on the proposal on normalisation of their relations. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022