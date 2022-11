Kush, Pete Davidson? Modelja Emily Ratajkowski i kalon netët me dikë tjetër

Ndonëse mediat theksojnë se ajo të jetë çift me Pete Davidson, supermodleja Emily Ratajkowski duket se nuk ka mbaruar lidhjen me Dj Orazio. Ky është burri me të cilin u pa duke u puthur në Nju Jork muajin e kaluar, menjëherë pas ndarjes nga bashkëshorti Sebastian Bear-McClard.









Megjithatë, jo shumë kohë më vonë, disa foto dhe një video u shfaqën në internet që tregonin Emily Ratajkowski duke u qetësuar me Pete Davidson, duke i dhënë fund romancës së saj të përfolur me djalin 35-vjeçar të manjatit të pasurive të paluajtshme Giampiero Rispo.

Aktori i humorit 29-vjeçar dhe modelja 31-vjeçare janë kapur nga kamerat në apartamentin e Ratajkowski-t në Nju Jork dhe në fakt, në video është regjistruar çifti i ri duke shkëmbyer një përqafim të butë.

EXCLUSIVE: Emily Ratajkowski KISSES handsome mystery man in NYC as she quashes THOSE Brad Pitt romance rumors https://t.co/wUvjPVCjU2 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 17, 2022

Megjithatë, fotot e reja të publikuara mbrëmjen e së martës, tregojnë Orazion në hyrje të banesës së Emily Ratajkowski në Nju Jork, duke konfirmuar se miqësia e tyre ndoshta nuk ka përfunduar ende.

Sigurisht që lidhja romantike që ka me të nuk e mohon atë me Pete Davidson, pasi së fundmi modelja deklaroi se nuk dëshiron të jetë monogame.

Siç kishte deklaruar, ajo është në një fazë të vetëeksplorimit dhe dëshiron të shijojë lirinë e saj, duke u takuar me shumë njerëz, burra dhe gra.

Emily Ratajkowski hangs out with DJ Orazio Rispo amid Pete Davidson romance https://t.co/9wGCzfjGva — Bloggancer (@bloggancer) November 23, 2022

Në një video që ajo postoi disa ditë më parë në TikTok, Emily Ratajkowski tha: “Do të doja të isha me shumë burra dhe gra. Hmm.. janë të gjithë “të nxehtë”, por në një mënyrë shumë interesante”.

Megjithatë, disa nga fansat e saj nuk i miratojnë zgjedhjet e saj dhe konsiderojnë se ajo e ka “tepruar” me partnerët, por edhe komentet për jetën e saj personale, sidomos tani që është nënë. Të tjerë të tjerë besojnë se ajo po “tallet” me ta dhe se gjithçka është një marifet marketingu.