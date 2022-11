Letra/ Deputetë të PD dhe PL kërkojnë që të mos ketë debat të kufizuar për Portin e Durrësit

Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë kanë kërkuar që debati për marrëveshjen e Portit të Durrësit të jetë pa kufizim.









Me vendim të Konferencës së Kryetarëve në seancën e nesërme në Kuvend është parashikuar një debat prej 6 orësh për këtë pikë të rendit të ditës.

Kryetari i PD-së Sali Berisha paralajmëroi se dita e enjte do jetë betejë e fortë parlamentare, por pa specifikuar se çfarë do të ndodhë konkretisht.

“Sikurse është bërë e ditur përmes Urdhërit Nr. 88, dt 22.11.2022, dhe Njoftimit për Rendin e Ditës, për pikën Nr. 4, Projektligj “Për miratimin e Marrëveshjes Kuadër, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Eagle Hills Real Estate Development, Albanian Seaports Development Company, Sh.A. dhe Nshmi Development L.L.C, në lidhje me Projektin e Investimit strategjiik “MARINA & JAHTET E DURRËSIT”, është përcaktuar një limit kohor jo më shumë se 6 orë. Në një përllogaritje të thjeshtë, për cdo deputet është planifikuar një kohë prej 2,57 minuta”, thuhet në letrën e firmosur nga 18 deputetë.

Letra:

KËRKOJMË

Ndryshimin e rendit të ditës së seancës plenare si më poshtë vijon:

Të hiqet limiti kohor prej 6 orës në pikën 4 të Rendit të ditës, Çdo deputeti t’i jepet e drejta të flasë 10 minuta në lidhje me këtë çështje,

siç Rregullorja e Kuvendit përcakton.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.