Liberalizimi, Von Cramon: Vizat i janë hequr edhe Venezuelës së Maduros, kosovarët presin ende në radhë

Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Cramon ka kërkuar që dialogu dhe liberalizimi i vizave për Kosovën, të mbeten çështje të ndara nga njëra-tjetra.

Në një deklaratë të publikuar sot, ajo ka thënë se përveç Bjellorusisë, Kosova është i vetmi vend në Evropë, qytetarët e së cilës nuk mund të udhëtojnë lirshëm në BE.

Ajo ka thënë se liberalizimi i vizave është shumë i vonuar dhe duhet të dorëzohet pa kushte;

Cramon ka thënë se tërheqja nga agjenda e Këshillit të Ministriave, është e papranueshme.

“Kosova është me të vërtetë një vend ku shumica dërrmuese e qytetarëve të saj dëshirojnë të jenë pjesë e BE-së dhe ne duhet të realizojmë atë që kemi premtuar kohë më parë në mënyrë që të rikthejmë një pjesë të besueshmërisë së BE-së dhe të dëshmojmë se fjalët dhe deklaratat tona nuk janë thjesht boshe. Premtimet Ne besojmë fuqimisht se vendi i Kosovës është në BE dhe shpresojmë se hapi i parë në atë drejtim do të jetë konfirmimi i menjëhershëm i pakushtëzuar i liberalizimit të vizave. Zgjidhja paqësore e krizës aktuale në veri të Kosovës do ta mbështesë më tej këtë rrugë”, ka thënë Cramon.