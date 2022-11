Marrëveshja për targat, zv.kryeministri i Kosovës: Duhet të vazhdojmë bisedimet intensive për normalizim të plotë të marrëdhënieve

Pas arritjes së marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë për targat në Bruksel, ka reaguar zëvendëskryeminisitri e njëkohësisht kryenegociatori i palës së Kosovës Besnik Bislimi.

Në një reagim në Twitter, Bislimi ka thënë se pas dakordësimit, duhet të vazhdojnë bisedimet intensive të mbështetur nga Gjermania dhe Franca.

After today's agreement, we should continue our intensive talks on the proposal of EU, backed by Germany and France, for full normalization of relations. https://t.co/iQHv97Hqgk

— Besnik Bislimi (@BislimiBesnik) November 23, 2022