Marrëveshja me Serbinë për targat, Vjosa Osmani anashkalon BE-në: Falënderoj SHBA-në për angazhimin! Kosova u është mirënjohëse

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar pas arritjes së marrëveshjes për targat në Bruksel mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë

Osmani meritat për këtë marrëveshje ia ka dhënë Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Kujtojmë Osmani ka qenë e ashpër me ndërmjetësuesin Borrell duke akuzuat atë për njëanshmëri.

I want to thank @USAmbKosovo Jeff Hovenier and the U.S. Government for their active engagement in reaching today’s deal in Brussels. Their support for the dialog process b/w Kosovo & Serbia is indispensable. 🇽🇰 is grateful.

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) November 23, 2022