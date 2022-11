Mendoni të martoheni? Mos u përgjigjeni këtyre 10 pyetjeve

Të thuash po për një martesë është një vendim shumë i madh. Kjo është arsyeja pse si ju ashtu edhe partneri juaj duhet t’i përgjigjeni sinqerisht disa pyetjeve përpara se të hidhni këtë hap. Njohja e historisë mjekësore të partnerit tuaj, si dhe çdo përplasje që mund të ketë pasur me ligjin, është e rëndësishme. Po aq e rëndësishme është edhe mënyra se si do t’i menaxhoni skenarët dhe situatat e ardhshme në mënyrë që ato të mos bëhen shkak dhe rast për ndarje.









Lexoni më poshtë 10 pyetjet që të dy duhet t’u përgjigjeni dhe ndoshta, ato do t’ju ndihmojnë të merrni vendimin tuaj në rast se po mendonit për të.

Si do ta trajtojmë një problem serioz shëndetësor – tonin apo të afërmit tanë?

A do të kujdesen për njëri-tjetrin apo do të kërkoni ndihmë? Nëse është një pjesëtar i familjes suaj, do të qëndrojë në shtëpinë tuaj apo do të preferonit që kujdesi i tij të bëhet në një vend të veçantë?

A ka ndonjë sëmundje trashëgimore në familjen tuaj për të cilën duhet të di?

Fatkeqësisht, shumë sëmundje serioze trashëgohen nga prindërit te fëmijët apo edhe nga paraardhësit e largët te pasardhësit. Njohja e nivelit tuaj të rrezikut do t’ju ndihmojë të planifikoni se si të vazhdoni nëse fëmija juaj lind me një problem serioz ose paaftësi.

Prindërit që vizitojnë: Ku është bilanci?

Fundjavat dhe pushimet mund të jenë një burim grindjesh, pasi të gjithë do të duan të kalojnë kohë me familjen e tyre. Megjithatë, a jeni të gatshëm të gjeni raportin e artë që do ta bëjë lidhjen tuaj të funksionojë?

Cilat janë gjërat që ju shqetësojnë te personi tjetër dhe a jeni të gatshëm t’i korrigjoni ato në këmbim, nëse është e mundur?

Pse prisni një grindje për të folur për atë që ju shqetëson? Pyetni partnerin tuaj se çfarë nuk i pëlqen në sjelljen tuaj dhe flisni për elementët e tyre që ju acarojnë. Diskutoni gjithashtu mundësitë e përpjekjes për t’i përmirësuar ato. Mos harroni se ky nuk është një konkurs. Nuk ka rëndësi kush thotë më shumë, por zgjidhjen e gjeni së bashku.

Si do ta menaxhoni një ndryshim të madh në të ardhmen që do të ndikojë në familjen tuaj?

Një ofertë për të punuar jashtë vendit ose një promovim në një pozicion që kërkon dyfishin e kohës së punës do të ishte ideale nëse kjo është ajo që dëshironi profesionalisht. Por çfarë të bëni nëse keni krijuar një familje me një person që nuk shkon me të?

Sa rehat jeni me njëri-tjetrin dhe sa e lehtë është për njëri-tjetrin?

E qeshura është një ilaç për shumë situata stresuese. Sigurohuni që ta bëni njëri-tjetrin të qeshni, edhe gjatë një krize.

Si mund ta bëjmë pasionin tonë të zgjasë?

“Flaka” që kanë marrëdhëniet, sidomos në fazat e hershme, shuhet pas pak. Si do të arrini ta bëni atë të qëndrojë kur të kalojnë vitet? Sa do të thotë kjo për ju dhe sa të përkushtuar do të qëndroni në qëllimin tuaj?

Nëse ka një problem serioz që nuk mund ta zgjidhni, a do të shihni një psikolog apo këshilltar marrëdhëniesh?

Zakonisht sipas hulumtimeve, femrat janë ato që më lehtë do të kërkojnë ndihmën e një eksperti për marrëdhënien e tyre. Megjithatë, është e rëndësishme që të ketë vullnet nga të dyja palët për të zgjidhur problemet në dukje të bllokuara.

Cilat janë synimet tuaja financiare dhe profesionale?

A po mendoni të lini punën tuaj? Keni detyrime financiare të papaguara? Keni ndërmend të investoni në diçka të përbashkët për të ardhmen tuaj? Si do të arrini të plotësoni nevojat emergjente financiare që mund të lindin?

A ndiheni plotësisht të sigurt se mund t’i besoni njëri-tjetrit në marrëdhënien tuaj?

Besimi është themeli i marrëdhënieve. Aq më tepër për një martesë që kërkon përkushtim dhe siguri. Ajo fitohet me veprime dhe fjalë. Prandaj pyesni veten nëse jeni gati të tregoni besim të plotë tek personi tjetër dhe nëse ai do të bëjë të njëjtën gjë për ju.