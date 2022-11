“Mos ketë alternativë tjetër veç integrimit në BE!”/ Eurodeputetët thirrje vendeve anëtare: Përmbushni angazhimet ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor

Eurodeputetët i kanë bërë sot thirrje Unionit të kapërcejë status quo-në dhe të rivitalizojë procesin e zgjerimit si midis vendeve anëtare ashtu edhe në vendet aplikuese.









“Në dritën e kërcënimit në rritje rus ndaj paqes dhe stabilitetit evropian, politika e zgjerimit mbetet mjeti më i fortë gjeopolitik në dispozicion të BE-së”, argumentuan eurodeputetët në seancën plenare të së mërkurës.

Për të qenë një lojtar global më i besueshëm dhe efikas, BE-ja duhet të reformojë procedurat e saj të vendimmarrjes për anëtarësimin e anëtarëve të rinj dhe të heqë dorë nga nevoja për unanimitet, duke e zëvendësuar atë me shumicë të cilësuar. Eurodeputetët u bëjnë thirrje gjithashtu vendeve anëtare që të përmbushin angazhimet e BE-së ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Partneritetit Lindor dhe të sigurojnë që vendet kandidate të mos u ofrohen alternativa në vend të anëtarësimit të plotë në BE.

Tërheqja e sanksioneve, shpërblejeni progresin e qëndrueshëm

Eurodeputetët kërkojnë që reforma demokratike dhe sundimi i ligjit të vihen në krye të procesit të zgjerimit, krahas përmirësimit të monitorimit, raportimit, vlerësimit dhe kushtëzimit.

Rekomandimi për Strategjinë e Re të BE-së për Zgjerimin, i miratuar nga deputetët e BE-së i kërkon BE-së që të bëjë më të dukshme financimin e BE-së dhe rezultatet e tij të prekshme në vendet në zgjerim. Ata gjithashtu duan që BE-ja të punojë në parandalimin e ndërhyrjes së palëve të treta në proceset politike, zgjedhore dhe të tjera demokratike të këtyre vendeve.

Në të njëjtën kohë me sigurimin që çdo stagnim ose kthim prapa në procesin e reformave të lidhura me BE-në të sanksionohet në kohë reale, BE-ja duhet gjithashtu t’i shpërblejë vendet kandidate kur ato bëjnë përparim të qëndrueshëm, duke përfshirë futjen e tyre në tregun e përbashkët të BE-së. Ata kërkojnë afate të qarta për përfundimin e negociatave dhe këmbëngulin se ato duhet të përfundojnë më së voni deri në fund të 2030.

Theksi në shtrirjen e politikës së jashtme

Duke nënvizuar rëndësinë e prioritetit për BE në përafrimin e vendeve kandidate me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-së, eurodeputetët thonë se negociatat e pranimit me Serbinë duhet të avancojnë vetëm nëse vendi mbështet sanksionet e BE-së kundër Rusisë dhe bën përparim të rëndësishëm në reformat në lidhje me BE-në.

Anëtarët mirëpresin vendimin jashtëzakonisht të shpejtë të Këshillit Evropian për aplikimet për anëtarësim në BE të Ukrainës, Republikës së Moldavisë dhe Gjeorgjisë dhe u bëjnë thirrje këtyre tre vendeve të përparojnë me reforma thelbësore.

Parlamenti mirëpret gjithashtu rekomandimin e kushtëzuar të Komisionit për dhënien e statusit të vendit kandidat për Bosnjë-Hercegovinën dhe i bën thirrje Këshillit Evropian që të ndjekë rekomandimin sa më shpejt të jetë e mundur.

“Duke miratuar rekomandime solide se si duhet të zbatohet politika e ardhshme e zgjerimit, ne mund të vendosim edhe një herë tonin dhe standardet për t’i mundësuar Bashkimit Evropian të rritet dhe të përparojë. Ne dëshirojmë të sigurojmë që BE-ja të mbetet një komunitet në zhvillim i shteteve evropiane të hapur ndaj demokracive me të njëjtin mendim që i bashkohen asaj, duke ndarë vlera dhe interesa të përbashkëta”, tha raportuesi Tonino Picula

Rekomandimi është miratuar me 502 vota pro, 75 kundër dhe 61 abstenime.