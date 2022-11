Pornhub thotë se Marilyn Monroe arriti 566% të klikimeve këtë vit (Video)

Pornhub krahasoi kërkimet kryesore të vitit 2022 me 2021, duke zbuluar se njerëzit po kërkonin gjëra më “zbavitëse”.









Pornhub ndau një video në faqen e saj zyrtare në YouTube, duke theksuar informacionin e kërkimit që përcaktoi Halloween në fillim të këtij viti.

Nga 10 kërkimet kryesore për kostumet e Halloween, duke përfshirë gjëra të tilla si infermieret, shërbyeset dhe mësuesit, është e sigurt të thuhet se kostumet që njerëzit priren të tërheqin nuk kanë ndryshuar shumë.

Megjithatë, një nga gjetjet më interesante nga platforma e përmbajtjes për të rritur është aktorja Marilyn Monroe, me kërkimet për të që janë rritur me 566% këtë vit.

Kjo mund të ketë të bëjë me Bjondie e Netflix me Ana de Armas në rolin e Monroe, ose Kim Kardashian të veshur me fustanin që kishte veshur ylli i vjetër i Hollivudit kur i këndoi “Happy Birthday” Presidentit të atëhershëm John F. Kennedy.

Por, një gjë është e sigurt, kërkimet për “Norma Jean”, emri i lindjes së Monroe, bëri që njerëz të dynden në platformë për të eksploruar.

Duke mposhtur kërkimet e tjera të filmave si Catwoman dhe The Addams Family, Hocus Pocus u rrit 1,281% më shumë në popullaritet këtë vit sesa në 2021.