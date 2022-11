Primaret e PD, kush janë 37 kandidatët për 12 bashki (EMRAT)

Kryesia e PD-së ka miratuar sot kandidaturat e tjera për primaret brenda saj, për 12 bashki.









Këtëe bëri të ditur në një konferencë për mediat, drejtuesja e Komisionit për Organizmin dhe Kontrollin e Operacioneve Elektorale, Albana Vokshi.

Deklarata e Albana Vokshit:

Komisioni për Organizmin dhe Kontrollin e Operacioneve Elektorale, pasi mori në shqyrtim dokumentacionin e plotë të ardhur nga të gjitha degët e mbetura për vendimmarrje, ja kaloi kryesisë së PD-së, e cila në mbledhjen e sotme mori vendimin, që kandidatët për primare janë si më poshtë vijon:

Bashkia Fushë Arrëz

Dedë Bajraktari

Hilë Curri

Hilë Kola

Pjetër Qafa

Nik Deda

Bashkia Cërrik

Ankelita Çela

Servet Duzha

Gjirokastër

Enkelejda Mushi

Telnis Skuqi

Shemsho Lamja

Dorian Lami

Përmet

Edmond Komnino

Niko Shupuli

Këlcyrë

Arjan Kasa

Edmond Nano

Memaliaj

Albert Malaj

Bukurosh Hajdini

Tepelenë

Baftjar Imeri

Hysni Kasemi

Libohovë

Adil Xhelili

Kolonjë

Et’hem Lumani

Kamzë

Arjan Hoxha

Asllan Dogjani

Shemsi Prençi

Bulqizë

Dëfrim Fiku

Fatos Hoxha

Krujë

Agim Kodra

Agron Loka

Andi Gjoka

Arjan Vogli

Aqif Mesi

Genc Laçi

Gëzim Hoxha

Ilir Ndreu

Imer Merlika

Ndriçim Babasi

Denis Hidri

Për bashkitë e tjera është duke u biseduar me partitë e tjera aleate.

Ndërkohë në ditët në vijim KOKOE do të japë një informacion më të plotë me statistika me kandidaturat e miratuara nga kryesia.