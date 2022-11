Rusia nuk mund të mbështetet më në ‘Dimrin e Përgjithshëm dhe të Frikshëm’

Ai ndihmoi të mposhtnin Grande Armée të Napoleonit dhe Wehrmacht të Hitlerit. Gjenerali ‘Winter’ duhej të ishte gjithmonë një mik i mirë i forcave ruse.









Por këtë vit, besnikëria e tij është më pak e sigurt.

Presidenti Vladimir Putin nuk mund të llogarisë më në aleatin e vjetër të Rusisë tani që ushtarët e Kremlinit në Ukrainë janë pushtuesit e demoralizuar, duke u përballur me borë e përgjakshme dhe temperatura që bien në -20 Celsius e më poshtë.

Ekspertët dhe analistët ushtarakë kishin sugjeruar për muaj të tërë se dimri do të sillte një ndërprerje në luftimet në vijën e frontit të Ukrainës – por po bëhet gjithnjë e më e qartë se të dyja palët do të përpiqen të nxisin avantazhet e tyre në të ftohtë, secila duke marshuar gjeneralët e tyre të duelit. Është Dimri i Përgjithshëm kundrejt Frostbitit të Përgjithshëm. Plani rus është që të demoralizojë civilët ukrainas duke u ndërprerë energjinë elektrike dhe ngrohjen e tyre, ndërsa ukrainasit duan të ndërmarrin bastisje komando dhe të stërvitin artilerinë e tyre ndaj të detyruarve rusë të pajisur keq, të cilëve u mungojnë pajisjet e ngrohta të dimrit dhe ushqimi i nxehtë.

Ndërsa ritmi i luftimeve përgjithësisht pritet të ngadalësohet, nuk ka pasur asnjë ndalim në rajonet lindore të Donetsk dhe Luhansk, pavarësisht nga stuhitë e borës dhe temperaturat e akullta.

“Betejat zhvillohen ditë e natë, pavarësisht nga moti,” tha për POLITICO nga vija e frontit, mjeku luftarak dhe ish-deputeti ukrainas Yegor Firsov. “Tani jam afër Bakhmutit. Situata këtu është shumë e ndërlikuar. Ndryshon çdo ditë duke u lëkundur si një lavjerrës – nga sukseset dhe euforia jonë kur përparojmë, në situatën e vështirë kur armiku përparon”, shkroi ai.

Me një prekje bravadoje, ai shtoi: “Dje binte borë, na pëlqeu kjo, sepse nuk ka asgjë më të keqe se shiu i ftohtë”.

Ministria e mbrojtjes e Ukrainës ka bërë gjithashtu të qartë se plani është të mbajë presionin në rritje gjatë dimrit. “Ata që tani po flasin për një ‘pauzë në armiqësitë’ e mundshme për shkak të temperaturave të ngrira në dimër, ka të ngjarë të mos kenë bërë banja dielli në janar në bregdetin jugor të Krimesë,” shkroi ministria e mbrojtjes e Ukrainës me tallje të dielën, duke lënë të kuptohet në ambicien ukrainase për të marrë lufta kundër gadishullit të Rusisë të aneksuar ilegalisht në 2014.

Dimri i përgjithshëm, natyrisht, jo gjithmonë ka ardhur mirë për Rusinë. Finlandezët ia kthyen ‘tavolinën’ rusëve gjatë Luftës së tyre Dimërore të vitit 1940, duke i tejkaluar rusët e plumbit, ndërsa ata rrëshqisnin me shkathtësi nëpër dëborë me ski për të nisur sulmet e rrufesë guerile.

Ukrainasit shpresojnë të shkaktojnë dëme të ngjashme. Përgjimet e analizuara nga Ekipi i Inteligjencës së Konfliktit, një grup hetimor, zbulojnë sesi trupat e mobilizuara po ankohen tashmë për mungesën e pajisjeve bazë – e lëre më paketën e dimrit – dhe kushtet që ata po durojnë, duke përfshirë mungesën e ushqimit të nxehtë për ditë të tëra.

Asnjë pauzë

Tani për tani, veprimi po ‘kërcet’ në një numër frontesh. Asgjë nuk sinjalizon një dimër të qetë.

Sipas Kateryna Stepanenko nga Instituti për Studimin e Luftës, i cili ka monitoruar luftimet duke përdorur burime të hapura: “Rusët po rifillojnë dhe intensifikojnë operacionet e tyre sulmuese në jugperëndim të rajonit [provincës] Donetsk”. Ajo shtoi se ata po përdornin parashutistët e ngurtësuar të çliruar nga tërheqja nga rrethi i qytetit jugor të Khersonit.

Ukrainasit kanë lëvizur gjithashtu forcat për të përforcuar linjën e tyre, tha Nick Reynolds i Institutit Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara të Britanisë, një institut kërkimi për sigurinë që po kryen analiza operacionale për shtabin e përgjithshëm të Ukrainës.

Reynolds shtoi se ukrainasit duan gjithashtu të shtyjnë rusët në bregun lindor të lumit Dnipro 15 deri në 20 kilometra më larg nga Kherson i sapoçliruar për të ndaluar bombardimet e artilerisë ruse. Këtë javë, të dyja palët kanë shkëmbyer breshëri përtej lumit Dnipro me qytetin Kherson që ka bërë jehonë me shpërthimet, duke bërë që autoritetet ukrainase të ofrojnë evakuimin e civilëve.

Reynolds dyshon gjithashtu se rusët mund të hedhin një kartë të egër duke ndërtuar “forca në kufirin bjellorusi në veri të Kievit përsëri në një përpjekje për të tërhequr forcat ukrainase nga vija e frontit në jug dhe në lindje”.

Një burim ukrainas i sigurisë, i cili kërkoi të mbetet i paidentifikuar pasi nuk është i autorizuar të flasë me median, i tha POLITICO se avionët luftarakë rusë në dukje po testonin mbrojtjen ajrore ukrainase përgjatë kufirit. Blogerët ushtarakë rusë në Telegram thonë se ukrainasit po krijojnë më shumë pika vëzhgimi kufitare të pajisura me pajisje elektronike përgjimi dhe po mbjellin fusha të minuara në veri të Chernihiv.

Ndërkohë, luftimet janë të ashpra rreth Svatove-Kreminna dhe Bilohorivka në Luhansk, ku ukrainasit kanë identifikuar dobësi në mbrojtjen ruse. “Në rajonin e Luhanskut, ne po ecim ngadalë përpara ndërsa luftojmë”, tha presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy në përditësimin e tij televiziv të natës të dielën.

Të ftohtë apo të butë?

Ukrainasit janë në dy mendje nëse duan një dimër të ashpër apo të butë për fushatat e tyre. Një sezon i butë do të ndihmonte në zbutjen e popullatës civile të Ukrainës nga pasojat e goditjes nga Rusia në rrjetin elektrik të vendit. Por kjo do të nënkuptonte gjithashtu kushte me baltë – të njohura si bezdorizhzhia (pa rrugë) në ukrainisht dhe rasputitsa në rusisht, duke e bërë lëvizjen e trupave dhe armaturës të vështirë për ta, si dhe për rusët.

Dhe janë ukrainasit ata që duan të ndërtojnë shpejt vrullin që kanë arritur javët e fundit me fitoret e tyre mahnitëse rreth Kharkivit në verilindje dhe së fundmi në Kherson në jug. Përparimi në Kherson e ka sjellë Krimenë brenda rrezes së raketave të tyre.

Një dimër i ftohtë me terrenin e ngrirë do t’i ndihmonte të dyja palët të manovrojnë – por kushtet e ngrirjes ka të ngjarë të dëmtojnë trupat ruse dhe pajisjet e tyre të dobëta. Tanket dhe automjetet nuk mund të fshiheshin më poshtë pemëve pa gjethe. Dimrin e kaluar, ndërsa u përpoqën të përparonin në Kiev, rusët u rrënuan nga prishje mekanike për shkak të prodhimit të cilësisë së ulët dhe dështimit – si Wehrmacht – për të dimëruar tërësisht tanket dhe automjetet e tyre të blinduara.

Instituti për Studimin e Luftës pajtohet se gjenerali Frostbite ka të ngjarë të favorizojë ukrainasit. Në një vlerësim të fundit, instituti me bazë në Uashington tha se trupat ruse do të jenë në disavantazh. “Moti dimëror mund të dëmtojë në mënyrë disproporcionale forcat ruse të pajisura dobët në Ukrainë,” tha ISW. Ministria ruse e mbrojtjes ka bërë publike përpjekjet për të trajnuar dhe pajisur më mirë trupat e saj, me shumë gjasa një lëvizje që ISW e interpreton si një përpjekje “për të shuar pakënaqësinë publike” në Rusi me kushtet që pritet të durojnë ushtarët rusë. Kohët e fundit, të hartuarit nga Rostovi postuan një video në Telegram duke u ankuar për mungesën e trajnimit të duhur, pajisjeve dhe ushqimit. “Ne paguajmë ushqimin nga xhepi”, thanë ata.

Ndër të tjera, forcat ruse thuhet se kanë filluar të marrin xhaketa dhe helmeta të prodhuara nga Irani. Por ata nuk kanë gjasa të përputhen me cilësinë e veshjeve dhe pajisjeve Aleatët perëndimorë të Ukrainës kanë nxituar drejt trupave ukrainase pasi moti bëhet i ftohtë.

Ministria britanike e mbrojtjes raportoi kohët e fundit se kishte dërguar 195,000 pajisje dimërore me më shumë që do të vijnë; Partnerët e tjerë perëndimorë, gjithashtu, po furnizojnë uniforma, gjeneratorë celularë dhe tenda për 200,000 ushtarë – duke përfshirë Lituaninë, Gjermaninë, Danimarkën, SHBA-në, Suedinë dhe Finlandën. Kanadaja po i siguron Ukrainës gjysmë milioni uniforma dimërore.

Kthehu te bazat

Në frontin e brendshëm civil, ukrainasit po përpiqen të mposhtin gjeneralin ‘Winter’ duke u përpjekur të plotësojnë rezervat e pjesëve të këmbimit për të rregulluar rrjetin e dëmtuar të energjisë dhe ata po kërkojnë mijëra e mijëra gjeneratorë me naftë dhe termikë. Ata po kërkojnë gjithashtu për më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore për të parandaluar dëmtimin e shkaktuar nga rusët në radhë të parë – dhe lobimi i kryeqyteteve perëndimore, duke përfshirë Uashingtonin për raketat Patriot të SHBA, nga zyrtarët ukrainas është vendosur të intensifikohet.

Udhëheqësit kombëtarë ukrainas, guvernatorët rajonalë dhe kryebashkiakët e qyteteve po bëjnë çmos për t’u rrethuar për dimër. Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko po përgatit qytetin e tij për të duruar një dimër të ftohtë dhe të errët dhe shpreson të shmangë çdo evakuim masiv. Ai po u kërkon më shumë se 3 milionë banorëve të Kievit të ruajnë mjaftueshëm ujë, ushqim dhe furnizime për dimër. Dhe administrata e tij po përgatit rreth 1000 qendra ku banorët mund të shkojnë për t’u ngrohur dhe ushqyer.

Kryetari energjik i bashkisë së Lvivit, Andriy Sadovyi, është i alarmuar nga shënjestrimi rus i një stacioni të transmetimit të energjisë pranë termocentralit bërthamor Rivne, 200 kilometra në verilindje të Lvivit, i cili përmban tmerre të tjera të mundshme.

Sadovyi po planifikon me ethe që të mbajë ngrohtë jo vetëm veten, por të gjithë qytetin e tij perëndimor të Ukrainës gjatë sezonit të dimrit – dhe ai shpreson të ketë rreth 6,000 strehimore emergjente në funksion; shumë do të kenë soba druri, të tjera gjeneratorë portativë me naftë. “Po ruajmë shumë dru zjarri dhe kemi blerë rezerva të mëdha nafte dhe naftë. Ne duhet të përgatitemi kur qyteti duhet të jetojë pa energji elektrike”, tha ai.

Ai madje duhet të marrë qasjen tradicionale në zyrën e tij. Ai ka pasur dy soba antike – dhe shumë të mëdha – me dru qeramike në zyrën e tij, të rikthyera në gjendje pune.

“Më ndihmo të ushqej trungjet”, pyeti ai kur POLITICO e vizitoi javën e kaluar në bashkinë e tij.

“Këto vatra zjarri nuk ishin përdorur për rreth njëqind vjet, deri më tani”.