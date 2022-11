Sulmi kibernetik në faqen e internetit të PE-së, grupi pro-Kremlinit merr përgjegjësinë! Metsola: Ndodhi pasi shpallëm Rusinë si sponsor të terrorizmit

Një grup pro-Kremlinit ka marrë përgjegjësinë për një sulm kibernetik në faqen e internetit të Parlamentit Evropian, tha presidentja e këtij institucionit.

“Parlamenti Evropian është nën një sulm të sofistikuar kibernetik. Një grup pro-Kremlinit ka marrë përgjegjësinë. Ekspertët tanë të TI-së po e kundërshtojnë atë dhe po mbrojnë sistemet tona”, tha në një postim në Twitter Roberta Metsola.

“Kjo, pasi ne e shpallëm Rusinë si shtet-sponsor të terrorizmit. Përgjigja ime: #SlavaUkraini”, shtoi ajo.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.

Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.

This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.

My response: #SlavaUkraini

— Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022