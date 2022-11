VIDEO-FOTO/ Tërmeti 5.9 ballë trondit Turqinë, thellohet bilanci, shkon në 50 numri i të plagosurve!

Është rritur numri i persona të plagosur pas tërmetit që ka goditur Turqinë Perëndimore. Aktualisht raportohet për 50 të plagosur.

Pas tërmetit të fortë janë regjistruar 106 pasgoditje me magnitudë më të madhe se 4.3 Rihter.

The intensity of the earthquake was reflected on the security camera in Bolu#Turkey #istanbul #ankara #deprem #Earthquake pic.twitter.com/QpC0meFUyi

— ابرار بٹ (@ibrarbutt621) November 23, 2022