Alarmi në Parlamentin Europian/ Grupi famëkeq ‘Wagner’ dërgoi një çekiç “të përgjakur” me vulën e organizatës paramilitare ruse

Në Parlamentin Evropian ra alarmi teksa u dërgua një çekiç me “vulën” e organizatës paraushtarake ruse ‘Wagner Group’ dhe gjurmë gjaku në dorezën e saj. Kjo ngjarje ka ndodhur menjëherë pas rezolutës së miratuar nga Parlamenti Evropian, mbi bazën e së cilës Rusia është sponsor shtetëror i terrorizmit.

After EU Parliament declares Russia a terrorist state – Wagner force Prigozhin sent the European Parliament a sledgehammer in a violin case with “traces of blood” pic.twitter.com/tx6wLQD66i

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 24, 2022