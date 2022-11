Bombardimet në Siri/ Ankaraja “shpërfill” lutjet e Moskës dhe e bën të qartë se do të vazhdojë sulmet

Ankaraja këmbëngul në veprimet destabilizuese në Siri pavarësisht mesazheve të dënimit nga komuniteti ndërkombëtar. Në veçanti, ministri turk i Mbrojtjes Hulusi Akar i tha homologut të tij rus Sergei Shoigu në një telefonatë se Ankarajado të vazhdojë t’i përgjigjet sulmeve nga Siria veriore, një ditë pasi Rusia i kërkoi Turqisë të përmbahej nga një sulm në shkallë të plotë në Siri. Akar i tha Shoigut se ” Prioriteti i Turqisë është të parandalojë në mënyrë të pakthyeshme kërcënimin terrorist (nga Siria veriore) “, duke vënë në dukje se marrëveshjet e mëparshme për këtë çështje duhet të respektohen.









Dje, negociatori i lartë rus Alexander Lavrentiev tha se Turqia duhet të përmbahet nga një sulm tokësor në shkallë të plotë në Siri, sepse veprime të tilla mund të shkaktojnë një përshkallëzim të dhunës.

Agjencia ruse e lajmeve TASS, duke cituar Ministrinë ruse të Mbrojtjes, raportoi se ministri rus i Mbrojtjes diskutoi situatën në Siri dhe marrëveshjen e grurit të Detit të Zi me Akar në një telefonatë.

Në të njëjtën kohë, sipas burimeve diplomatike të cituara nga agjencia turke e lajmeve Anadolu, ministri i Jashtëm turk Mevlut Cavusoglu , në një bisedë telefonike me homologun e tij finlandez Pekka Haavisto, tha se Ankaraja do të vazhdojë me vendosmëri “luftën e saj kundër terrorizmit” me operacionin “Forked”. Turqia nisi Operacionin Forked Sword të dielën, një seri sulmesh ajrore në Irakun verior dhe Sirinë veriore të ndjekur nga zjarr artilerie kundër pozicioneve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit (PKK) dhe Njësive të Mbrojtjes së Popullit (YPG).