Brazili “shkatërron” Serbinë, Richarlison jep verdiktin me dy gola

Brazili ka fituar ndeshjen e parë në Kampionatin Botëror Katar 2022 kundër Serbisë në shifrat e pastra 2:0. Latinët e nisën vrullshëm pjesën e parë, por pa mundur të gjejnë rrugën e rrjetës dhe kështu dy ekipet shkuan në pushim me rrjeta të paprekura.









Në pjesën e dytë, Nejmar me shokë bënë atë që i shkon për shtat një kombëtareje me histori në kampionatin Botëror duke shënuar dy gola me Richarlison.

Me këtë fitore, Brazili ngjitet në krye të Grupit G me tri pikë, e ndjekur nga Zvicra e shqiptarëve me pikë të njëjta, por me një gol më pak.