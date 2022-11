(DEBATET) Balla: Deputetët non grata nuk do pinë kafe te Porti i Durrësit/ Reagon ashpër Berisha: Ti je akuzuar se ke porositur vrasje!

Seanca e sotme parlamentare ku pika më e rëndësishme e rendit të ditës është marrëveshja për Portin e Durrësit, ka nisur me debate të ashpra mes maxhorancës dhe opozitës.









Pas kërkesës së Berishës për të shtuar kohën e diskutimeve, kreu i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla tha se ky Kuvend nuk mund të marrë propozime nga një deputet non grata, teksa tha se do qeveria duhet vlerësuar që nuk do të lejojë deputetë non grata të pinë një kafe në portin e Durrësit.

“Kërkesë për procedurë nga përfaqësuesi i botës së përtejme nuk pati, unë nuk dëgjova asnjë kërkesë. Mos u mërzisni, mezi e kemi pritur këtë diskutim sot, ku do të sqarohet më së miri dhe pjesa që unë nuk do resht së përshëndeturi qeverinë që ka ditur që ka ndaluar çdo person non grata të pijë dhe kafe në marinën e Durrësit, jo më të blejë prona”, tha Balla.

I ashpër ishte edhe reagimi i Berishës i cili doli në foltore dhe i kujtoi Ballës se është një deputet që është akuzuar se ka porositur vrasje.

“Shko në prokurori se je akuzuar se ke porositur vrasjen e Rafik Gurrës. Shko në Prokurori. Është hera e dytë që akuzohesh për porosi vrasjesh. Me asgjë nuk mund të lash akuzën se ke porositur vrasjen e Rafik Gurrës. Lartësoje prokurorin që ka fshehur regjistrimin, por nuk do të shpëtosh prej saj”, u shpreh Berisha.