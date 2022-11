Felaj krahason investitorin arab me princ Vidin: Kur erdhi në Shqipëri gruaja e tij ishte veshur me dekolte, injorantët e asaj kohe…

Nënkryetarja e Kuvendit Ermonela Felaj ka mbrojtur gjatë fjalës së saj në Kuvend projektin e qeverisë për Portin e Durrësit.









Ajo e krahasoi investitorin arab me princ Vidin i cili kur erdhi në Shqipëri, sipas saj u sulmua për shkak se gruaja e tij ishte e veshur me dekolte. “M’u kujtua kur erdhi princ Vidin ë Shqipëri, u prit me duartrokitje, por më pas u sulmua. Ai erdhi me gruan e tij të veshur ne dekolte.

Kjo ishte shumë për njerëzit injorantë të asaj kohe. Sot po flasim për investitorë. Alabar nuk është gjë tjetër veçse është Emar. Mos shkoni me logjikën e dekoltes. Serioziteti kërkon lexim”, deklaroi Felaj.