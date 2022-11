Dollari amerikan vazhdon të pësojë rënie në raport me monedhat e tjera. Në tregun e këmbimi valutor në vendin tonë një dollar blihet me 11.6 lekë dhe shitet me 113.1 lekë.









Euro mbetet e pandryshuar, pasi sot do blihet me 116.5 lekë dhe do shitet me 117.1 lekë.

Paundi britanik blihet me 134.2 lekë dhe shitet me 135.4 lekë.

Rënia ka pësuar edhe franga zvicerane, e cila blihet me 118.1 lekë dhe shitet me 119 lekë.