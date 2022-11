Kthehet në tavolinë ideja e Ischinger për Kosovën përmes planit franko-gjerman! Ku konstaton ajo?

Para 15 vitesh diplomati gjerman Wolfgang Ischinger propozoi modelin e dy Gjermanive si ide për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes Serbisë dhe Kosovës.









Tani, siç shkruan gazeta gjermane “Frankfurter Algemeine Zeitung”, kjo ide është rikthyer në tavolinë përmes një propozimi gjermano-francez.

“Beogradi dhe Prishtina po debatojnë për targa. Por, në fakt, bëhet fjalë për të ardhmen e Kosovës”, shkruan “Frankfurter Algemeine Zeitung”, duke pyetur nëse është e mundur një zgjidhje sipas modelit gjermano-gjerman.

Artikulli përshkruan negociatat maratonike mes Kurtit dhe Vuçiqit në Bruksel, për dështimin e të cilave Përfaqësuesi i Lartë i BE-së, Josep Borrell, fajësoi Kurtin.

“Më pas ambasadori u përfshi publikisht ambasadori amerikan [në Kosovë]. Si përfaqësues të forcës më të rëndësishme që mbron Kosovën, ambasadorët amerikanë në Prishtinë kanë qenë gjithmonë diçka si ‘nënmbretër’ jozyrtarë, të cilët asnjë shef i qeverisë së Kosovës nuk mund t’i injorojë lehtë”, shkruan gazeta gjermane, transmeton DW (në gjuhën serbe).

Ndërsa gazeta ishte në shtyp, në Bruksel u njoftua se ishte arritur një marrëveshje: Serbia nuk do të lëshojë më tabela të regjistrimit që i referohen qyteteve të Kosovës, kurse Kosova do të pezullojë të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me riregjistrimin.

“Paaftësia për të rënë dakord për çështje teknike relativisht të vogla bazohet në një konflikt parimesh”, shkruan gazeta Frankfurter Algemaine Zeitung.

Serbia, me mbështetjen e Rusisë dhe Kinës në Këshillin e Sigurimit, nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe “bllokon ndërtimin e shtetësisë së Kosovës kudo që është e mundur”.

“Në Prishtinë, megjithatë, mungon një pasqyrë se veriu i Kosovës, i cili dominohet nga serbët, nuk dëshiron të integrohet plotësisht në shtet, sidomos jo me kërcënime. Kurti me kokëfortësi refuzon të japë pëlqimin për formimin e Asociacionit të komunave serbe në Kosovë, i cili në fakt është nënshkruar me BE-në”, thuhet në artikull, transmeton Telegrafi.

“Për të mënjanuar konfliktin, raportohet se kohët e fundit një propozim gjermano-francez nxiti idenë që diplomati gjerman Wolfgang Ischinger e hodhi në tavolinë Wolfgang Ischinger në vitin 2007. Ischinger atëherë ishte përfaqësues i BE-së në të ashtuquajturën ‘Trojka e Kosovës’, e cila përbëhej nga një diplomat amerikan dhe një rus. Në momentin e fundit, ajo duhej të shqyrtonte nëse mund të kishte ende zgjidhje të pranueshme si për Beogradin, ashtu edhe për Prishtinën, edhe pse Perëndimi kaherë kishte vendosur që të mbështeste pavarësinë e Kosovës”, thuhet në artikull.

Në vitin 2007, Ischinger pikërisht për “Algemaine Frankfurter” në mënyrë specifike përmendi shembullin e dy Gjermanive: “Ka një qasje ndaj traktatit themelor gjermano-gjerman të vitit 1972 në të cilin as nuk përmendet ajo që dukej objektivisht e pazgjidhshme, domethënë çështjen kombëtare. Natyrisht, situata mes Serbisë dhe Kosovës është e ndryshme, por nuk duhet të refuzojmë idenë e përjashtimit nga marrëveshja atë që duket e pazgjidhshme”, tha Ischinger në atë kohë.

Një model i tillë, vlerëson gazeta gjermane, ofron mundësi që pikëpamjet e kundërta për statusin e Kosovës të shndërrohen në një formë që do të ishte e pranueshme për të dyja palët.

Në Traktatin Themelor, Gjermania Perëndimore dhe ajo Lindore njohën njëra-tjetrës respektimin e integritetit territorial, por Boni zyrtar theksoi në “Letrën përcjellëse për unitetin gjerman” se ajo ende i përmbahet qëllimit të bashkimit.

“Kështu, Beogradi mund ta njohë de fakto Kosovën, por në një letër përkatëse të theksojë pretendimin që rrjedh nga Kushtetuta e brendshme për të mos hequr dorë nga Kosova”, vlerëson gazeta.

Motoja e një marrëveshjeje të tillë, siç theksonte shpesh Ischinger, do të ishte “Agree to disagree“, respektivisht “Pajtohemi që të mos pajtohemi”.

“Tani, është e qartë se ideja e Ischingerit në thelb është prekur nga propozimi gjermano-francez, për të cilin nuk ka asnjë dokument zyrtar dhe as nuk dihet përmbajtja fjalë për fjalë. Është e pasigurt nëse ai propozim mund të zbatohet”, vazhdon “Frankfurter Algemaine Zeitung”.

“Një nga arsyet është se BE-ja, si ndërmjetësi më i rëndësishëm pas SHBA-së, aktualisht nuk ka as shkop e as karotë për të ndikuar te të dyja palët. Joshja e saj dikur më e rëndësishme – perspektiva e anëtarësimit në BE – nuk është më realiste dhe BE-ja nuk ka gjetur një ofertë të re tërheqëse për momentin. Kjo redukton në masë të madhe vullnetin në Beograd dhe Prishtinë për të rënë dakord për kompromise të dhimbshme, nëse është e nevojshme”, përfundon teksti.