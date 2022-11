Petrit Vasili: Rezoluta e Parlamentit Europian i jep goditje dërrmuese “Ballkanit të Hapur”!

Nënkryetari i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili thotë se rezoluta e Parlamentit Evropian i ka dhënë një goditje dërrmuese Ballkanit të Hapur.

Me anë të një postimi në Facebook, Vasili shkruan se “Ballkani i Hapur” i Edi Rames është i papranueshëm dhe nje shqetësim shume i forte për Bashkimin Europian.

Vasili solli në vëmendje amendamentin që ai paraqiti në Kuvend për daljen nga ky projekt. Ai thekson se “do te ishte një faj i paamnistueshem vazhdimi i qëndrimit ne krah te Serbisë pro Putin nga ana e Qeverise se Edi Rames”.

REAGIMI I VASILIT

Amendamentin e paraqitur nga une ne Kuvendin e Shqiperise per daljen nga Ballkani i Hapur ne 6 mars te ketij viti.

Parlamenti Europian me Rezolutën e tij 2022/2064(INI) te dates 23 nentor, ka votuar me nje shumice shume te gjere plot 502 vota pro, pra rreth 80% te votave, kunder Ballkanit te Hapur.

Rezoluta shprehet shume qarte per Ballkanin e Hapur ne pjesen e saj me titull “Democratic and socio-economic transformation in candidate countries” pika (bd) ku thuhet:

‼️ “shprehin rezerva të forta për çdo iniciativë rajonale të bashkëpunimit ekonomik që nuk përfshin të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe nuk bazohet në rregullat e BE-së, siç është nisma e Ballkanit të Hapur”.

Pra Ballkani i Hapur i Edi Rames eshte i papranueshëm dhe nje shqetësim shume i forte per Bashkimin Europian.

Te gjithe e mbajne mend mire Amendamentin e paraqitur nga une ne Kuvendin e Shqiperise per daljen nga Ballkani i Hapur ne 6 mars te ketij viti.

Do te ishte një faj i paamnistueshem vazhdimi i qëndrimit ne krah te Serbisë pro Putin nga ana e Qeverise se Edi Rames.

Ndaj dalja nga Ballkani i Hapur është i vetmi qëndrim i vërtetë pro NATO, pro BE dhe pro SHBA.

Shumica dërrmuese prej 502 votash e Parlamentit Europian ishin nje goditje politike historike per manovrat anti BE te Edi Rames ne funksion te interesave putiniane te tij.