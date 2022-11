Rama sulme dhe ofendime opozitës, deputeti Sula i afrohet te vendi me letra në dorë dhe në fund i jep dorën!

Kryeministri Edi Rama ka lëshuar një lumë me sulme ndaj opozitës, teksa sot në Kuvend diskutohet mbi projektin për portin e Durrësit.









Ndërkohë, pas reagimit të tij nga vendi, duke nxjerr dhe një foto të ministrave të kabinetit qeveritar Rama që hanin në restorantin luksoz të Nusret në Dubai, deputeti i PD-së, Dashnor Sula, i ka kërkuar llogari kryeministrit.

Ai i ka shkuar me disa letra pranë vendit me disa dokumente që kishin të bënin me portin e Durrësit, ndërkohë që në fund gjithçka duket se është sqaruar, pasi politikanët i dhanë dorën njëri-tjetrit.