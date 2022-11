Rihanna/ “Marrëveshje” e artë me Apple TV – Jeta e saj bëhet dokumentar

Rihanna konsiderohet si një nga prezencat më të rëndësishme femërore në fushën e muzikës moderne dhe këtë e dëshmoi “paniku” i shkaktuar nga rikthimi i saj muzikor.

Këngëtarja e njohur nuk kishte publikuar muzikë që nga viti 2016, ndaj ishte e natyrshme që fansat e saj të emocionoheshin për kolonën zanore të filmit “Black Panther: Wakanda Forever”, i cili u publikua pak kohë më parë, me titull “Lift Me Up”.

Megjithatë, duket se nuk mjafton për audiencën e saj. Rihanna, megjithatë, është vendosur të performojë në Super Bowl-in e ardhshëm në shkurt 2023, që është një punë shumë e madhe. Skena e Super Bowl ka parë emra të mëdhenj të skenës muzikore vitet e fundit, si Katy Perry, Michael Jackson, Shakira, Jennifer Lopez, Dr. Dre, Eminem dhe Beyonce.

Rihanna signed a multi-million dollar deal with Apple for a documentary about her return to the stage, The Sun reports.

The documentary will reportedly include rehearsals and meetings leading up to the Super Bowl, and also give an insight into her life as a mom. pic.twitter.com/5NhMhRSVny

— Pop Base (@PopBase) November 23, 2022