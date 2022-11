Selanik/ “U largova se kisha frikë se do më deportonin” thotë shoferi shqiptar që rrëmbeu 21-vjeçarin

26-vjeçari shqiptar që rrëmbeu dhe la të pafuqishëm studenten 21-vjeçare në Selanik ka deklaruar pak para se të paraqitej në Drejtorinë e Qarkullimit në Selanik.









“Unë me një shok po shkonim në Ladadika dhe befas dëgjoj një zhurmë në makinë, papritur ndodhi, nuk pashë njeri në rrugë”, përshkruan ai për Live News, duke dhënë versionin e tij për atë që ndodhi në fillim në orët e së martës së kaluar. Siç pretendon ai, gjithçka ka ndodhur nga një moment në tjetrin pasi nuk e ka parë kurrë studentin në rrugë, derisa ka dëgjuar një zhurmë shurdhuese dhe ka humbur kontrollin e makinës. “Papritmas më kërcen me celular në dorë dhe nuk e kontrollova dot makinën, ajo iku”, thotë 26-vjeçari.

“Me një dritë jeshile po kalonim, as nuk po vrapoja, 50 ishte më së shumti që po ecja”, thotë 26-vjeçari me origjinë nga Shqipëria, i arrestuar në të kaluarën për një rast droge dhe siç shpjegon ai. kamera e transmetimit, pas aksidentit rrugor ai braktisi të renë studente, nga frika e një ndjekjeje të re ndaj tij. “Unë shoh që ka njerëz atje, them se dikush do të shkojë ta ndihmojë dhe ngaqë e kam pasur të kaluarën këtu kam qenë i frikësuar, them se do të më internojnë”, shpjegon ai.

Dëshmitarët okularë të cilët dolën të frikësuar nga dyqanet në zonën e Kamarës, thanë se panë mjetin e zi pasi goditi vajzën duke bërë një kthesë dhe e goditi sërish të renë për t’u larguar nga vendi i ngjarjes. “Nuk ka qenë kthesë, kam goditur frenat, makina kthehet mbrapsht dhe më pas vendos shpejtësinë, shkoj përpara, asnjë kthesë nuk ka ndodhur atje”, thotë 26-vjeçari që tërhoqi zvarrë 21-vjeçarin. -E moshuara që sapo kishte zbritur nga avioni pasi ishte kthyer në studimet e saj në Selanik. Ajo kishte vizituar disa ditë Chania të Kretës, prej nga vjen, për të takuar prindërit e saj.

“I kërkoj falje prindërve të saj, nuk jam dikush që doja të shkelte dikë në rrugë, askush nuk dëshiron të shkel dikë. Kam lajmëruar edhe policinë, i kam thënë do dorëzohem, tani pas pak minutash do të dorëzohem dhe të shohim”, deklaron ai.

Çfarë thotë avokati i 26-vjeçares

“Është e qartë se ky ka qenë një aksident automobilistik i shkaktuar nga pakujdesia, nuk ka pasur keqdashje, nuk e ka njohur vajzën, nuk ka pasur lidhje me të”, raporton 26-vjeçari. avokati i plakut, Paraskevas Spyratos, duke vënë në dukje se frika e klientit ishte të mos dëbohej nga vendi “pasi ai nuk ka dokumente ligjore”.

Siç thekson ai, duke folur në emisionin Mega, vajza ka tentuar të kalojë në drejtim të kundërt në zonën e Kamarës në rrugën Egnatia, “ndërsa 20 metra më tutje ndodhej një vendkalim për këmbësorët”. “Nuk ka të dhëna që ai ka kaluar me shpejtësi, manovrim apo kapërcyer automjete të tjera. Kjo sjellje nuk është e pranueshme nga askush, sigurisht, por ky gabim nuk mjafton për të dënuar dikë”.

“26-vjeçari nuk e ka përplasur me makinën e tij, ka tentuar të manovrojë për ta shmangur , ka ndryshuar kurs për të shkuar në përroin tjetër”.

Kujtohet se në mëngjes drejtuesi i makinës ka shkuar me avokatin e tij në pragun e Drejtorisë Rrugore të Selanikut. Në të njëjtën kohë u arrestua një vajzë 19-vjeçare, e cila dyshohet se ishte pasagjere në makinën e 26-vjeçarit. Studentja fatkeqe është ende e intubuar në repartin e terapisë intensive të spitalit Papageorgiou, me prindërit e saj në pritje të përditësimeve për gjendjen e saj shëndetësore.

