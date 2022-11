Si asnjëherë më parë, Ardit Çuni përlotet në emision/ Letra prekëse e mamasë së tij!

Me zërin që i dridhej dhe lotët që i mbushnin sytë Ardit Çuni lexoi në puntatën e djeshme të “Goca dhe Gra”, letrën që i ka shkruar një nga personat më të shtrenjtë për të: Mamaja e tij.

Përpara se të niste të lexonte, ai tha se këtë javë është përballur me problemet shëndetësore të mamasë së tij, por nuk ka lënë pas angazhimet në kërcim.

Këngëtari vendosi të lexojë letrën, e cila zbuloi një anë tjetër të Ardit Çunit që rrallëherë e shohim.

“Ardit nuk jam shprehur kurrë publikisht për ty, por sonte do të të them disa fjalë zemre. Më fal që nuk kam ardhur të të ndjek nga afër në skenën e “Dancing Ëith the Stars”, por ti e di që po kaloj disa probleme shëndetësore. Me zemër kam qenë me ty në çdo hap tëndin. Që kur ishte 10 vjeç dhe more pjesë në konkursin “Zërat Magjik” unë e kisha të qartë se ku do të shkoje. Je rritur mes shumë vështirësish pasi nuk kishim mundësi ekonomike që të ndiqje të gjitha kurset që ti dëshiroje. Po jam krenar që me punën tënde ia dole të bëhesh një yll i vërtetë. Shumë kush të paragjykon sepse i thua gjërat troç, por kështu je ti, i thua gjërat drejt se nuk e duron dot padrejtësinë. Je djali im i fortë dhe jeta ime pa ty nuk do të kishte kuptim. Sa e sa herë kam qarë fshehurazi teje me lot gëzimi sepse jam ndjerë krenare…”, shkruhej në letrën që mamaja i ka kushtuar.