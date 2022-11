Basketbollistja e njohur mban një fjalim ‘tronditës’: Në shtëpinë time kanë ndodhur gjëra që do doja të mos i ndodhin asnjë fëmije tjetër

“Në vitin 1999 u përpoqa të largohesha nga shtëpia, të gjeja një strehë diku tjetër, sepse në shtëpinë time po ndodhnin gjëra që do të doja që asnjë fëmijë tjetër të mos ndodhte sepse çdo ditë dëgjojmë për dhunë në familje, abuzime dhe gjëra që na tronditin. Në shtëpinë time po ndodhnin gjëra të tilla dhe unë kërkoja një rrugëdalje. Rruga ime, atëherë, ishte basketbolli”. Këto deklarata vijnë nga gazetarja Dora Panteli, e cila është bërë e njohur vitet e fundit përmes analizave të basketbollit, prezantimeve të ndeshjeve të basketbollit dhe intervistave të saj me personalitete me ndikim të basketbollit.









Dora Panteli, duke folur në Samiti i 1-rë i ‘GWomen Sports’, zbërtheu vështirësitë e jetës së saj duke folur për fëmijërinë e saj dhe momentin që donte të largohej nga shtëpia e saj sepse nuk po përjetonte situata të mira. Ajo foli për ‘Dora’ që shkonte në shkollë në mëngjes, stërvitej pasdite dhe punonte natën që të kishte para dhe të luante basketboll. Për Dorën që ishte në dilemë të punonte për të pasur para për bileta apo të luante me kombëtaren. Për Dorën, vajzën nga Peristeri, e cila në vitin 1999, u njoh për herë të parë me basketbollin, nuk mund ta imagjinonte se ku do të ishte sot dhe sa do të frymëzonte femrat e tjera me historinë e saj.

“Në vitin 1999 u përpoqa të largohesha nga shtëpia, të gjeja një strehë diku tjetër, sepse në shtëpinë time po ndodhnin gjëra që do të doja që të mos ndodhnin ndonjë fëmijë tjetër dhe e them këtë sepse çdo ditë dëgjojmë për dhunë në familje dhe abuzimi me ritme tronditëse. Në shtëpinë time po ndodhnin gjëra të tilla dhe unë kërkoja një rrugëdalje. Rruga ime atëherë ishte basketbolli. Kështu rastësisht, një mëngjes të së shtunës u gjenda në një fushë basketbolli me kushëririn tim. Ishte justifikimi im për t’u larguar nga shtëpia. Pashë gra (vajza) duke u stërvitur pas stërvitjes së kushëririt tim. Nuk kisha parë kurrë femra të luanin basketboll më parë. “A luajnë basketboll gratë?” mendova unë. Ishte viti 1999, nuk e kisha parë askund më parë. Dhe unë me ndrojtje shkoj te trajneri dhe i them “Përshëndetje, dua të filloj basketbollin”. Unë isha e gjatë që atëherë, kështu që ai më pa dhe më tha “hajde nesër, hajde të dielën”. Dhe që atëherë gjeta strehën time në fushën e basketbollit.

Prisja të mbaronte shkolla për të shkuar në praktikë, po ju them sinqerisht, çdo ditë prisja të mbaronte shkolla që të merrja çantën dhe të shkoja në praktikë. Kishte netë kur unë do të ikja fjalë për fjalë nga shtëpia ime për të shkuar në një fushë basketbolli, në fushën e hapur të G.S. Peristeriou dhe unë u ula aty për orë të pafundme. Sapo u ula në beton dhe shikoja yjet sepse aty pushon shpirti edhe tani. Dhe e them këtë sepse është shumë e rëndësishme të gjejmë gjëra që na bëjnë të lumtur dhe na qetësojnë shpirtin.

Kur u transferova, mësova se çfarë do të thotë profesionalizëm

Fillova të luaj basketboll, mora çmime në nivel individual, isha në Kombëtaret e “vogla”, më pas u transferova në GAS Ano Liosion ku mësova çfarë do të thotë profesionalizëm dhe si të jesh sportist 24 orë në ditë. Pranë meje kam pasur shokë skuadre që kanë qenë dhe janë emra shumë të mëdhenj të fushës dhe jam shumë krenar për këtë. Por nuk më mjaftoi, sepse nuk luajta shumë. Që në moshën 16-17 vjeç dëshironi të luani. Më pas mora vendimin të shkoja në Serres, të luaja në A1 në Panserraikos. Por duke qenë se prindërit nuk më mbanin dot, më duhej të shkoja vetëm. Për të gjetur një punë, për të shkuar në shkollë në liceun e tretë dhe për të provuar të luajë edhe në A1, për të luajtur. Kështu që shkoja në shkollë në mëngjes, stërvitja ishte pasdite dhe punoja si kamariere natën. Sepse doja të luaja basketboll. Dhe e them këtë sepse dëgjoj shumë fëmijë që thonë se nuk do të shkojnë në stërvitje për të dalë p.sh. për kafe. Sporti kërkon sakrificë. Dhe duke parë pas, të gjitha sakrificat që bëra u shpërblyen.

Erin Buscher më kërkoi të shkoja në SHBA

Kështu që kam qenë në Serres dhe rastësisht, dhe them rastësisht sepse fati është një grua, një lojtar i quajtur Erin Buscher u gjend përballë meje. Kundërshtari im, pra. Doja të shkoja në Athinë për të parë nënën time, por nuk kisha para të kthehesha as me tren, as me avion dhe i kërkova trajnerit të ekipit të Ilioupolit të më merrte me vete në autobus. Kështu u ula pranë Erin Buscher. Ajo më shikon dhe më pyet: “Sa vjeç je? Ti je shumë e mirë”. Unë iu përgjigja “Faleminderit!” dhe i thashë që jam 17. Ajo thotë “Pse nuk shkon në Amerikë të luash basketboll dhe të studiosh”? Për mua ishte e paprecedentë ajo që po dëgjoja, që mund të kombinoja basketbollin me studime të tilla. Ishte vetëm viti 2004, nuk kishte asnjë rrjet social. Imagjinoni që nuk kishim as internet në shtëpi. Për të folur me universitetin do të shkoja në një internet kafe,

Lëndimi që më ktheu prapa

Kështu që aplikova, pashë se çfarë duhej të bëja për të shkuar, vazhdova të punoja sepse më duheshin para për të bërë të gjitha analizat që duhej të bëja atëherë. Kam marrë bursën, por kam qenë e pafat sepse atë verë u godita gjatë përgatitjes së Kombëtares dhe kam ende dy vida në këmbën e djathtë dhe një lëndim të cilin do ta mbaj për gjithë jetën. Por kjo më bëri më kokëfortë dhe i thashë: “A di diçka? Do t’ia dalësh”. Pastaj ishte një grua tjetër para meje, prandaj ju them se fati është një grua. “Ka një bursë tjetër në Teksas”, më tha. Dhe thashë se do të shkoj kudo, doja të iki, të ndjek ëndrrën time. Kështu, në vitin 2006, në të njëjtin vit, unë dhe Katerina Glyniadaki u bëmë gratë e para greke që shkuam në Amerikë për të studiuar dhe luajtur në ligën kolegjiale.

Në SHBA pata një shok kulturor, ishte një shok kulturor për mua, pashë gjëra që ju nuk i shihnit në Greqi atëherë. Më duhej të forcohesha, më duhej të gjeja një punë sepse duhej të mbaja veten sepse bursa sportive mbulon shkollimin tënd, por duhej të gjeje para për të ngrënë, për të bërë gjithçka që doje edhe për të pasur bileta.

Pra, çdo verë kthehesha në Greqi dhe isha në dilemë të shkoja të luaja me Kombëtaren apo të punoja se nuk do të kem biletat për të shkuar në Amerikë? Është realiteti i ashpër me të cilin duhet të përballen të gjithë sportistët. Duhet të sakrifikosh diçka për të pasur diçka tjetër, por nëse përpiqemi shumë, më besoni, nuk keni nevojë të sakrifikoni asgjë. Për momentin, me rastin e derës që unë dhe Katerina hapëm atëherë, pesë vajza shkojnë çdo vit në Amerikë për të studiuar dhe kombinuar basketboll. Është një shifër shumë e madhe kur mendon se sistemi shkollor në Greqi nuk ka asnjë lidhje me atë të shkollave amerikane. Nuk është në mendësinë tonë, është shumë e vështirë. Megjithatë duhet të hyjë.

Duke u kthyer nga Amerika, ku kalova katër vite të mrekullueshme, u mundova shumë dhe u mundova të luaja sepse sukseset e mia janë jashtë katër linjave të fushës. Isha një lojtar mesatar, por kisha shumë vullnet, por jo aq shumë talent, por e doja basketbollin.

Unë mbarova universitetin, aty mësova rëndësinë e arsimit. Sa e rëndësishme është të kesh këtë furnizim të jetës tënde. Duke u kthyer, shkova të luaja për Panathinaikos në A1, para se të godiste kriza. Më pas goditi kriza, u godita edhe unë dhe aty arrita. Më duhej të mësoja të jetoja pa para.

Tre muajt që më treguan fytyrën e vështirë të sportit

Më duhej të mësoja të luftoja, të shkoja me paterica për tre muaj sepse isha e plagosur dhe të punoja në një tutor që të kisha para për të shkuar në stërvitje dhe trajtim. Aty pashë fytyrën e ashpër të sportit. Si është të besh sakrifica, si është të luash në një skuadër A1 dhe te mblidhesh me shokët qe duhet te paguhen për një, dy dhe tre muaj dhe te gjithë futni 10 euro qe te keni benzinë per te shkuar ne stërvitje. Do të thotë që e dua atë që bëj. Por e bëj në rrethana të këqija. Dhe pastaj kuptova se duhej të shikoja se çfarë do të bëja pas basketbollit.

Anna Konstantinidou u bë mentori im

Dhe pastaj u gjet një grua tjetër në jetën time, jo rastësisht ju them se fati është një grua. Gjeta Anna Konstantinidou, e cila është mentorja ime, një nga gratë që e admiroj aq shumë për atë që ka bërë. Ajo më mori me vete në shkollën ku ajo punon dhe aty mësova të kthej, sepse kam përfituar vërtet nga basketbolli në shumë mënyra. Kemi kaluar gjashtë vjet bashkë, kam qenë këshilltare në shkollë, kam ndihmuar vajzat të shkojnë në Amerikë dhe të ndjekin ëndrrën që kam pasur në moshën e tyre, kam qenë ndihmës trajner në ekipin e femrave. Ishte shumë bukur të shikoja që po i kthehem basketbollit. Por nuk doja të ndaloja.

Nuk kam menduar kurrë se doja të bëhesha analiste

Rastësisht, Nova, TV dhe basketbolli erdhën në jetën time ndryshe. Nuk e dija kurrë që do të doja ta bëja këtë punë. Nuk kam menduar kurrë se doja të bëhesha analiste. E dua shumë basketbollin saqë thosha që nëse ndaloj nuk do të dua fare të luaj basketboll sepse do të jem xheloz për ata që luajnë. Megjithatë, e provova fatin sepse pashë që nga ky pozicion mund t’i ofroj basketbollit shumë më tepër sesa nga brenda fushës. Dhe nuk kam turp ta them sepse në jetë duhet të dimë deri ku mund të shkojmë por edhe që nuk ka kufi.

Kështu, fillova të merrem me një profesion i cili ishte dhe është ende i dominuar nga meshkujt dhe shumë vajza kanë frikë të hyjnë në të sepse kanë frikë të gjykohen, siç jam gjykuar shumë herë dhe jam gjykuar edhe sot. Në 2019-ën u hap një derë tjetër dhe unë u bëra gruaja e parë që transmetoi një ndeshje të Euroligës në televizionin grek, në finalen e 4-të të 2019-ës dhe e katërta që e ka bërë këtë pan-evropiane. A do të më thuash “këto nuk mjaftojnë”? Unë do t’ju them “jo”. Dua të hap më shumë dyer për femrat, sepse e konsideroj të nevojshme dhe detyrimin tim, sepse kam përfituar shumë nga basketbolli.

Të gjithë kemi të drejtë të ëndërrojmë

Dhe në mbyllje do t’ju them sa vijon. Në vitin 2019 vendosa të lë gjithçka tjetër që bëja dhe të fokusohesha në këtë punë. Këtë vit erdhi propozimi për të bashkëpunuar, përtej Euroligës dhe FIBA-s dhe me NBA-në, dhe këtu për dhjetë minuta udhëtova nga vajza e vogël e vitit 1999 që kërkonte një rrugëdalje nga shtëpia e saj që kishte shumë probleme, një vajzë nga ‘Pëllumbi’ që nuk e dinte nëse do të studionte por nëse do të mbaronte shkollën me gjithë atë që po ndodhte në këtë moment. Se para teje kjo vajze ka arritur qe nëpërmjet sportit dhe edukimit te mund te ja kthej me dashuri, te vlerësojë sportin dhe te thote dicka qe me thoshte nje nga trajneret e mi: “Te gjithe kemi te drejte të ëndërrojmë” dhe sport. na bëjnë të besojmë në të, sepse ne besojmë në veten tonë. Dhe secili prej nesh ka një histori për të treguar që do të prekë një jetë tjetër. Ne po fuqizojmë një grua tjetër, duke e frymëzuar atë të jetë më e mirë dhe mendoj se kjo është gjëja më e rëndësishme. Ne të gjithë kemi të drejtë të ëndërrojmë dhe për shumë vajza atje ëndrra nuk është një medalje, nuk është Olimpiada, nuk është shkuarja në WNBA.

Ëndrra e shumë vajzave atje tani që flasim është thjesht të kenë një jetë më të mirë. Sporti mund ta japë atë, basketbolli mund ta japë atë.”