Botërori 2022/ Mohammed bin Salman “u çmend” dhe u jep një ‘Rolls Royce’ çdo lojtari arab për fitoren kundër Argjentinës

Në kohën kur nuk ndalen festimet në Arabinë Saudite për fitoren e arritur nga kombëtarja e vendit ndaj Argjentinës, u shpall edhe shpërblimi i heronjve të kombëtares.

Në veçanti, sipas raportimeve të Malay Mail, Princi i Kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed Bin Salman, synon të blejë një Rolls Royce Phantom për secilin lojtar të ekipit kombëtar, duke shprehur kështu “mirënjohjen” dhe “faleminderit” të tij.

Vihet re se modeli i Rolls-Royce, Phantom kushton afërsisht 422 mijë euro.

Every player on Saudi Arabia is being rewarded with a Rolls Royce Phantom for defeating Argentina. pic.twitter.com/UVnl4T5rd0

— Odds Shark (@OddsShark) November 25, 2022