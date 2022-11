Koronavirusi i ri me ‘rrezik të veçantë’ të kërcimit te njerëzit u zbulua te lakuriqët kinezë

Një virus i ri me ngjashmëri me Coronavirusin është identifikuar te lakuriqët e natës me potencial për të kërcyer te njerëzit dhe bagëtitë, sipas një studimi të ri.









Shkencëtarët kinezë dhe australianë morën mostra nga 149 lakuriq nate në të gjithë provincën Yunnan në Kinë, në kufi me Laosin dhe Mianmarin, dhe identifikuan pesë viruse “me gjasa të jenë patogjene për njerëzit ose bagëtinë”.

Një virus, i njohur si BtSY2, është i lidhur ngushtë me SARS-CoV-2 (i cili shkakton Covid-19) dhe është “në rrezik të veçantë për t’u shfaqur”.

Profesor Eddie Holmes, një biolog dhe virolog evolucionar në Universitetin e Sidneit dhe bashkëautor i raportit tha: “Kjo do të thotë se viruset e ngjashme me Sars-Cov-2 janë ende duke qarkulluar në lakuriqët e natës kinezë dhe vazhdojnë të paraqesin një rrezik emergjence”.

Gazeta tha: “Studimi ynë nxjerr në pah shfaqjen e zakonshme të transmetimit ndër-specie dhe të bashkë-infeksionit të viruseve të lakuriqëve të natës, si dhe implikimet e tyre për shfaqjen e virusit”.

Shqetësues i madh është fakti se studiuesit gjetën një frekuencë të lartë të viruseve të shumta që infektonin një lakuriq nate të vetëm në të njëjtën kohë.

Kjo mund të çojë që viruset ekzistues të shkëmbejnë pjesë të kodit të tyre gjenetik për të formuar patogjenë të rinj, sipas profesor Jonathan Ball, një virolog në Universitetin e Nottingham.

“Mesazhi kryesor i marrjes në shtëpi është se lakuriqët individualë mund të strehojnë një bollëk të llojeve të ndryshme të virusit, herë pas here duke i pritur ato në të njëjtën kohë”, tha Profesor Ball.

Ai vazhdoi: “Infeksione të tilla, veçanërisht me viruse të lidhura si koronavirusi, i japin virusit mundësinë për të shkëmbyer pjesë kritike të informacionit gjenetik, duke shkaktuar natyrshëm variante të reja”.

BtSY2 gjithashtu ka një pjesë kyçe të proteinës spike që përdoret për të ngjitur në qelizat e qelizave njerëzore, të ngjashme me Covid, gjë që sugjeron se virusi mund të infektojë njerëzit.

“BtSY2 mund të jetë në gjendje të përdorë receptorin ACE2 njerëzor për hyrjen në qelizë”, shtoi media.

Një numër virusesh patogjene janë zbuluar tashmë në provincën Yunnan, duke përfshirë të afërmit e afërt të SARS-CoV-2, si viruset e lakuriqëve të natës RaTG1313 dhe RpYN0614.

Dëshmitë tashmë sugjerojnë se SARS-CoV-2 e ka origjinën nga lakuriqët e natës, por ka gjithashtu të ngjarë që mund të ketë kaluar te njerëzit përmes pangolinëve, një gjitar me luspa.

Lajmi vjen pasi Kina vendosi bllokime të reja të rrepta për Covid pasi një rekord ditor i rasteve të koronavirusit goditi vendin.

Komisioni Kombëtar i Shëndetësisë raportoi 31,444 raste të reja të transmetuara me Covid në vend të mërkurën, shifra më e lartë ditore që kur koronavirusi u zbulua për herë të parë në qytetin qendror kinez të Wuhan në fund të vitit 2019.