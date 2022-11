Kriza energjetike/ Rithemelohet aleanaca e ‘frikshme’ Francë-Gjermani përballë dimrit të egër: Parisi do të sigurojë gaz, Berlini energjinë elektrike

Kancelari gjerman Olaf Scholz dhe kryeministrja franceze Elisabeth Borne vulosën sot një ‘rinxehje’ të marrëdhënieve franko-gjermane pas disa javësh mosmarrëveshjesh me një marrëveshje energjetike që synon “garantimin e furnizimit të tyre”.









Ringrohja çoi gjithashtu në nënshkrimin e një “marrëveshjeje të solidaritetit energjetik” midis Parisit dhe Berlinit. Kjo marrëveshje parashikon që Franca do të ndihmojë Gjermaninë në dërgimin e sasive të gazit natyror. Gjermania nga ana e saj do të mbështesë vendin fqinj duke siguruar furnizimin e tij me energji elektrike.

“Sa më të vështira të bëhen kohët, aq më i rëndësishëm bëhet bashkëpunimi midis Gjermanisë dhe Francës”, tha Scholz në një konferencë të përbashkët shtypi me Born.

Kryeministrja franceze, në vizitën e saj të parë në Berlin që nga marrja e detyrës, foli për “një unitet që duhet ta ruajmë” përballë sfidave të shumta me të cilat përballet boshti franko-gjerman.

“Miqtë mbështesin njëri-tjetrin në të keqe”, përmblodhi Soltz, ndërsa Bourne foli për një “tekst të rëndësishëm që do të ketë pasoja konkrete dhe do të mbrojë qytetarët e të dy vendeve”.

Që nga mesi i tetorit, Franca ka dërguar gaz natyror në Gjermani, e cila nga ana tjetër mund të rrisë kapacitetin e saj të prodhimit të energjisë që në nëntor (në vend të janarit), gjë që do t’i lejojë asaj të dërgojë më shumë energji elektrike në Paris. Me shumë termocentrale bërthamore jashtë shërbimit, është hera e parë në 42 vjet që Francës i duhet të importojë energji elektrike. Për Gjermaninë kjo është gjithashtu një kthesë historike, pasi vendi zakonisht blinte gaz natyror nga Rusia.

Scholz njoftoi gjithashtu se kabineti miratoi propozimin e paraqitur nga ministri i ekonomisë Robert Hacker për të përmbajtur çmimin e gazit natyror dhe energjisë elektrike për familjet dhe bizneset.

Më parë, një zëdhënës tha se qeveria gjermane shpresonte që projektligji, i cili do të kufizonte çmimet e gazit dhe energjisë elektrike, do të miratohej nga të dyja dhomat e parlamentit në fillim të dhjetorit.

“Ne duhet të shkojmë më tej dhe të kufizojmë rritjen e çmimit të gazit dhe të zbatojmë reforma strukturore në tregun e energjisë elektrike në mënyrë që konsumatorët të paguajnë çmime që korrespondojnë me koston e prodhimit”, komentoi Bourne ndërsa shtoi se “përgjigja e saktë për këtë çështje do të jetë evropiane dhe unë. Jam i bindur që do të konvergojmë për këtë çështje”.

Sa i përket luftës në Ukrainë, të dy vendet kanë kërkuar të paraqesin një front të përbashkët, ku kryeministri francez deklaroi se Berlini dhe Parisi do të mbështesin Kievin “deri në fund”.