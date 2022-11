Kuvendi i dha dritën jeshile Portit të Durrësit, Rama: Motor ekonomik i jashtëzakonshëm për Shqipërinë!

Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur votimin pro për miratimin Projektit të Portit të Durrësit. Përmes një postimi në Facebook, ai shprehet entuziast për zhvillimin ekonomik që ky Port do t’i sjellë vendit tonë.

“MIRËMËNGJES dhe me kënaqësinë e hapjes me votën e mbrëmshme PRO të rrugës për ndërtimin e Portit të Turistik, që do të jetë një motor i jashtëzakonshëm ekonomik për Durrësin e mbarë Shqipërinë, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan kreu i qeverisë në Facebook.