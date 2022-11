Mbretëresha Elizabeth në vitin e fundit të jetës së saj ajo luftoi me kancerin, zbulon libri i sapo botuar

Mbretëresha Elizabeth luftoi fshehurazi me kancerin në vitin e fundit të jetës së saj, pohon një mik i Princit Philip në një libër të ri.

Në biografinë ‘Elizabeth: An Intimate Portrait’, që do të publikohet më 8 dhjetor, shkrimtari dhe miku i bashkëshortit të Mbretëreshës Elizabeth Gyles Brandreth pretendon se monarku i ndjerë vuante nga një formë e kancerit të palcës së eshtrave, simptoma më e zakonshme e të cilit është dhimbja në kocka.

Vihet re se certifikata e saj e vdekjes, e lëshuar në shtator, ka regjistruar zyrtarisht shkakun e vdekjes së saj si “pleqërinë”.

“Kisha dëgjuar se mbretëresha kishte një formë mielomë – kancer në palcën e eshtrave – që shpjegonte lodhjen e saj dhe humbjen e peshës dhe ato ‘çështje lëvizshmërie’ për të cilat shpesh na flisnin në vitin e fundit të jetës së saj. Simptoma më e zakonshme e mielomës është dhimbja e kockave, veçanërisht në legen dhe në pjesën e poshtme të shpinës, dhe mieloma e shumëfishtë është një sëmundje që prek shpesh të moshuarit”, shkruan Brandreth, sipas The Sun.

Si reagoi ajo ndaj zbulimeve të Andrew, si u përball me vdekjen e Princit Philip

