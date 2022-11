“Ndyrësirë, plehrë…”, Drejtoresha konfliktohet me punonjësit jashtë shkollës

Arsyeja e drejtoreshës është se pse komshia këtu, ka këtë kioskën dhe insiston me këmbëngulje që kjo kioskë të hiqet nga këtu në një kohë që unë këtë kioskë kam tash 25 vite të vendosur këtu, që mund të verifikohet, e mund të konstatohet.









Tregtoj lapsa, stilolapsa, fletore, molto, patatina, çokollata, të cilat ka ardhur AKU se ma ka sjellë vjet dhe ka bërë verifikim të të gjitha këtyre materialeve e produkteve dhe ka ikur me konkluzionin që i ke çdo gjë brenda standardit.

As nuk gatuaj hamburger, as nuk gatuaj sanduiçe, as nuk gatuar byreqe, as nuk kam bylmete. Me logjikën e kësaj, unë duhet të ngrihem me kioskë dhe me shtëpi e të iki nga këtu”, u shpreh ai. “Stop” e pa vetë nga afër se çfarë tregtohet brenda në kioskë.

“Dal me nxjerr bukën e gojës”, tha denoncuesi.

“Në mëngjes, ku vijnë kalamajtë nga shtëpia me autobus, hyn ndonjë fëmijë me ble ndonjë fletore, ndonjë stilolaps, ndonjë çokollatë, ndonjë molto, ndonjë patatinë. Nuk po e imponoj fëmijën të vijë të blejë tek unë, ama fëmija shkon e blen edhe tek dyqani tjetër. Deri para disa kohësh drejtoresha vinte tek kjo koskë që shihni ju, se nuk është dyqan ky, vinte edhe vetë, edhe i kapte gjërat me dorë vetë, jo kjo bën, jo kjo s’bën. Nuk paguante asnjë lek”, tha Muça më tej.

Drejtoresha nuk është konfliktuar vetëm me zotin Muça, por edhe me punonjësit e pastrimit. Ajo nxjerr fëmijët, për të lëvizur koshat e mbeturinave jashtë shkollës dhe ulëret në rrugë.

Drejtoresha: Ta kam tregu ty e Vangjushit! Unë të kap zvarrë dhe të marr jetën, derisa të vijë policia.

I del para autobusit të nxënësve në prani të policisë.

Drejtoresha: I përgjigjem unë rendit. Lëre këtu! Këtu!

Konfliktohet me punonjësin e pastrimit, sepse lëviz pozicionin e koshit, drejtoresha jep urdhër, fëmijët lëvizin koshin.

Punonjësi: Çdo shkollë ka koshin e vet.

Drejtoresha: E kam në shkollë koshin.

Punonjësi: Po s’je ti, që i heq këto, është tjetërkush.

Drejtoresha: Ndrysho vendimin e Këshillit Bashkiak!

Punonjësi: Ka mundësi motra ime, ti të bësh punën tënde, unë timen?!

Drejtoresha: Unë bllokoj shkollën!

Sharje e ofendime ndaj Muçës.

Drejtoresha: Ndyrësirë! Nuk e heq nga puna unë atë, o plehrë!

“Stop” mori takim me drejtoreshën Merita Difi, por komunikimi me të ishte shumë i vështirë. Në vend që të merret me gjërat brenda shkollës, ajo kërkon të komandojë edhe komunitetin përreth.

Drejtoresha: Jam drejtoresha më me këmbë në tokë në një institucion shtetëror. Nëse institucionet shtetërore, duke filluar ZVA, Bashki Durrës, DAP, ministri janë duke dalur shumë keq në këtë moment, jam unë ajo që po të them, jam drejtoresha e shkollës që kam dalur më mirë se gjithkush. Po kërkoj mosdhunimin e nxënësve të kësaj shkolle. Këta i kam mbretër. Këta janë mbretërit e mi, nuk janë biznesmenët. Fëmijët nuk dalin nga dera.

Gazetarja: Po pikërisht pra. Nëse nuk dalin nga dera nuk blejnë as tek kioska ngjitur, asgjë tjetër. Futen në 8 dhe dalin në orën 1.

Drejtoresha: Futu pak brenda të lutem. Kjo është brenda shkollës? Të shet tek hekurat?

Gazetarja: Nëse të shet tek hekurat, më jep filmimin dhe do vij unë të verifikoj zotërinë.

Drejtoresha: Ja ku i ke provat. Do fara?

Gazetarja: Këto mund t’i kenë blerë përpara.

Drejtoresha: O “Stopi” filmoji. Më largo kioskën ti si media 50 metra nga ambienti shkollë, ose i kërkoj parlamentit shqiptar moszbatimin e ligjit. O media, hajde këtu, filmoje pak.

Gazetarja: Ky nuk është vend për të parkuar makinën.

Drejtoresha: Është “Benzi” im. Ato fotot merri se t’i ka çuar ai.

Gazetarja: Nuk e di fare i kujt është “Benzi” t’i më thua është makina ime. Nuk lejohet aty pra. Pashë 2 fëmijë këtu që ishin me kazma në dorë duke punuar. Me çfarë të drejte?

Drejtoresha: Mos vallë, kur isha unë në drejtori është hequr kjo me dashje që ata…

Gazetarja: Ç’punë ke ti jashtë shkolle?

Drejtoresha: Kam nxënës, nuk kam lepuj. Kam fëmijë shkolle.

Gazetarja: Merru me fëmijët brenda shkolle.

Drejtoresha: Me këta do merrem.

Gazetarja: Mos bëj këto lloj skena.

Drejtoresha: Me këta do merrem dhe nuk ka “Stop”…, por stop korrupsionit, stop miqve dhe shokëve nëpër institucione.

Në lidhje me këtë situatë, DRAP Durrës shpjegon, që kompetencat e drejtoreshës janë vetëm brenda shkollës dhe nuk i takon asaj të dalë jashtë shkolle dhe të kërkojë gjëra që nuk lidhen me detyrën e saj./tvklan.al