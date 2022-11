Nga “keni mendje hajduti”, te “vrimë e zezë” dhe “gjiriz i korrupsionit”/ Fjala e Ramës me 62 fyerje ndaj opozitës!

VALENTINA MADANI/ Kryeministri Edi Rama u kthye dje përgjigje akuzave të opozitës për draftmarrëveshjen për ndërtimin e portit të ri të Durrësit nga kompania e investitorit nga Dubai, MuhametAlabbar, përmes fyerjeve dhe ofendimeve.









Në një fjalim të gjatë në Parlament, Rama përdori një lumë akuzash dhe fyerjesh ndaj opozitës, duke i vënë asaj epitete nga më të ndryshmet. Kryeministri u mundua që të sqarohej se po fliste jo me fyerje, por me gjuhën e mësuesve të vetë, duke përmendur emra shkrimtarësh shqiptarë. Janë 62 fraza fyese të kreut të qeverisë ndaj rivalëve të vetë politikë, gjatë 3 fjalimeve të tij në Kuvend, në intervale të ndryshme. Fyerjet kulmuan në fjalimin e tretë 53- minutësh të Ramës.

E si për ironi për t’ju përgjigjur akuzave, Kryeministri në fund të fjalimit të tij ndaj atyre që i cilëson “të paudhë” pohoi se iu kishte lënë Zotin. “Po kur thonë do na e lënë Shqipërinë pa port tradhtarët? E kanë thënë gjithmonë. Për portet ankohen më shumë ata që s’dinë not. Nuk e them unë. Kjo është gjuha e mësuesve të mi dhe sot kam ardhur përmes tyre, unë thjesht lexoj. Po si mor do e lëmë pa port? Është shkruar, puna nis me fazën e parë që është jashtë portit.

Të gjitha spostimet nga porti i vjetër i aktiviteteve tregtare që janë aty të koncesionuar më parë do vazhdojnë të pandërprera deri kur të jetë gati porti i ri. Janë të shkruara në marrëveshje. I dinë dhe këta. Tani u duket të tërëve me mufo e me çufo deri tenapoloni i gjirizeve”, deklaroi Rama. Seanca e djeshme maratonë, u cilësua si më e “shtrenjta”, pasi u diskutua mbi buxhetin për vitin 2023 dhe projekti i portit të Durrësit.

Pikërisht, diskutimi i kontratës mes qeverisë shqiptare dhe kompanisë “Emaar” për transformimin e portit të Durrësit e futi Parlamentin në kaos. Lideri demokrat Sali Berisha bllokoi foltoren e Parlamentit dhe pasi iu ndërpre fjala, zoti Berisha i rrethuar nga punonjësit e Gardës, nisi transmetimin e fjalës “live” në “Facebook”. Berisha e quajti kontratën si plaçkitja më e madhe në historinë e Shqipërisë. Kurse Edi Rama shpërtheu në sulme ndaj opozitës. Madje, kreu i qeverisë përdori Nolin e Konicën për të etiketuar opozitën.

FYERJET

– Fotografitë nuk janë “live” o Ferdinand. Cilësia e diellit është “live”, fotografitë jo (ironizon deputetin e PD-së);

– T’i themi kemi 30 shtëpi me prezencë në ujë dhe “qimi.net” që thotë se”janë 30 mijë hajdeni shpejt se do thajmë qimin”;

– Të kesh dy, një ta mbash dhe një ta çash;

– Jeni fiks si këto pamje (tregon kanalet e ujërave të zeza në portin e Durrësit);

– Zëdhënësit e rinj të mallkimit, të një poshtërie të vjetër që e përndjek si hije këtë vend;

– Jeni si Abdyl Ypi;

– Puna juaj është e ngatërruar (citon Konicën), e shtrembër, e ndyrë;

– Esati dhe kulishi i tij janë gjallë mes nesh duke lodruar me Shqipërinë, bashkë me vagabondët e 1914;

– Me poshtërsinë e vjetër në gojë:”shaj e mallko”, pleksin çdo gjë me punët e tyre të ngatërruara, të shtrembra e të mallkuara;

– Ajo tokë është e ndotur, si ajo vrima që ju ngeli në dorë;

– Nuk lini dy gurë bashkë për t’ia mbajtur lidhur pas fytyre Shqipërisë;

– Ngriheni me tamtame tërë mugot e gagaçopulli i këtij vatani;

– Dokrra të hinit, prodhimet e zjarrit të akuzave dhe shpifjeve për portin e Durrësit (citon Fishtën);

– Minj të gjirizit në apolonik të kohës që i kërkuan që ta kërcejnë napolonin me shaminë e ndarë (shigjeton qeverinë e vitit 2006);

– Çfarë sysh do hapni ju?! Nuk ju lë mallkimi që keni mision;

– Zëdhënësit e sotëm, të hijes së mallkimit që përndjek Shqipërinë do kishin atë port turistik;

– S’keni si ta dini dhe nuk e kuptoni dot se njeriu mund të jetë ndryshe nga ju;

– Jeni mëkuar me ujin e zi të punëve të brendshme të shtrembra, të ngatërruara, të ndyrë të napolonit të gjirizeve;

– Jeni mësuar të vini vërdallë si gomaricat e “Zullullandit” të Faik Beut;

– Kur ngulni gozhdën ju ngelet vrima (citon Faik Konicën);

– A do qumësht, a do dhallë, gomaricat vijnë vërdallë. Bandi-Dandikadi-randi, rroftë e qoftë SaliDhandi (qeshin deputetet e PS-së);

– I tërë soji dhe sorollopi i këtij katundi politik e mediatik të mblidhet dhe hidhet përpjetë, nuk ka shans që t’ia vrasë shansin Durrësit;

– Mufogagaçopullo thotë se: mu-mu mund të quhet në shqip lidhja e të poshtërve (citon në gjuhë të ndryshme frazën, qeshin deputetët e PS-së);

– Gjirizi i korrupsionit;

– Çuni i napolonit;

– Katandisen me kërcimtarë nga belaja;

– Le ta përsërisë sa të dojë bashkë me këlyshin e tij Dervishin, që e lëshojnë si jargë në kanale dixhitale;

– Le ta hapin sa të duan katranët, si mynxyra;

– Ju ka ngelur vrima në dorë, pasi ju doli gozhda;

– Ndotja në Durrës, si lukunia juaj;

– Gagaçopullot janë fis i madh;

– Njëri nga mufot me buzët që i janë holluar brisk nga urrejtja gërryese e 110 viteve, me sytë e zbardhur, i pakursyueshëm në gjak…(për Berishën);

– Faik Beu ju ka quajtur gomarica;

– Ta dinë me mufo dhe çufo;

– Të marrë që duan të lyejnë me vajgur;

– Të turret me gurë dhe baltë edhe ata të dy, njëri i sapodalë nga gjirizet e tjetri prej spiunëve;

– Dielli i Nolit i njihte ata të dy (për Berishën dhe Metën);

– Këta njerëz kanë mbajtur kurdo herë rekordin për vrasje dhe grabitje (shigjeton Berishën dhe Metën);

– Janë të njëjtët që si pykë i rrinë Shqipërisë në saj të së ardhmes;

– Katran me bojë;

– Poshtë tradhtarët, me foltore, pa foltore;

– Këmbëngulin mufot dhe çufot;

– Këta të paudhë që kanë ngrënë turpin 110 vite më parë i çajnë daullen miletit;

– Nuk mungojnë dhe gjelat e detit, se janë një prurje demokratike (ironizon deputetin e PD-së, Dashnor Sula);

– Nuk kanë cipë;

– Më dinë si veten e tyre, llupës të pangopur, zhvatës trojesh dhe gjelash;

– Vagabondë të 1914-s;

– Duhet të kesh mëndje hajduti, si atyre që i jepnin vendin me një euro

– S’e kanë tregtuar ndonjë copë Shqipërie hajdutshe, jo se nuk kanë dashur, por s’kanë pasur mundësi. E shqyejnë Shqipërinë fare;

– Zilia dhe egoizmi janë dy sëmundje të rrezikshme të racës sonë;

– Pse të jetë ai aty dhe mos të jem unë (ironizon Berishën);

– Sharlatanë dhe gjela deti;

– Dhe sot vazhdon po ai shpirt i keq;

– Bartës i madh i poshtërisë (akuzon Berishën);

– Njerëz të dalë nga e njëjta gjirize;

– Me epror Esatin dhe këlysh Dervishin;

– Kënetë oqeanike të llumit dhe marazit, ku gëlojnë gënjeshtrat si mushkonja helmuese;

– Gënjeshtrat marrin dhen dhe nëpër botë, siç përtypin këtu lopët bathët

– Me qetësi kriminale që e bën lopën si engjëll të duket si e rënë nga “CappellaSistina” (akuzon Berishën);

– Bën hetuesin kompetent nga mëngjesi deri në darkë (Berisha);

– Këta tru të pazhvilluar çiliminjsh dhe peshq thotë Faik Beu, nuk zmbrapsen nga akronizmat;

– E djathta, një copë rublash që përzihet çdo ditë nga një komunist dru me pre dhe një spiun i dru me pre të komunizmit (shigjeton Berishën dhe Metën).