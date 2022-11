Pas vizitës së tij në SHBA, Macron telefonin direkt Vladimir Putinin

Presidenti francez Emmanuel Macron nuk ka asnjë kontakt të planifikuar me homologun e tij rus Vladimir Putin përpara vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara javën e ardhshme, tha të premten presidenca franceze.









“Diskutimet e tij me Presidentin Putin nuk janë të lidhura me ato që ai mund të ketë me Presidentin Biden”, komentoi një këshilltar Macron duke folur për gazetarët.

Macron do të mbërrijë në Uashington të martën mbrëma për një vizitë zyrtare.

Në mes të nëntorit, Pallati Elysee tha se Macron do të telefononte Putinin pas G20, i cili u mbajt në Indonezi më 15 dhe 16 nëntor. Më pas të mërkurën, vetë Macron tha se priste të fliste “brenda ditëve të ardhshme” me Putinin, kryesisht për çështjet e energjisë bërthamore dhe në veçanti për termocentralin bërthamor të Zaporizhia.

Dy liderët folën për herë të fundit më 11 shtator.

Sipas Elysée, Macron dëshiron t’i kujtojë homologut të tij rus kërkesat e Parisit: të tërheqë trupat ruse nga Ukraina dhe të rivendosë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.