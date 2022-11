“Perëndimi të përgatitet për një luftë që do të zgjasë me vite!”- Aleati i Putinit bën deklaratën rrëqethëse: Rusia do e “dërgojë” Ukrainën në shekullin e 18-të

Vladimir Putin do ‘ta kthejë Ukrainën në shekullin e 18-të’ duke vazhduar me sulmet ndaj objekteve energjetike të vendit, ka pohuar një nga aleatët e tij kryesorë.









Pyotr Tolstoy, nënkryetari i Dumës ruse paralajmëroi se sulmet e vendit të tij në termocentralet e Ukrainës nuk do të ndalen teksa së fundmi janë raportuar se kanë vështirësuar tejmase situatën energjetike në Ukrainë.

“Infrastruktura e Ukrainës do të shkatërrohet dhe ata do të kthehen në shekullin e 18-të”, deklaroi anëtari i partisë Rusia e Bashkuar, ndërsa deputeti i cili është sanksionuar nga SHBA, BE dhe Britania, paralajmëroi se aleatët e Ukrainës ‘do të paguajnë çmimin’.

Sakaq, ai nuk kurseu as kërcënimet për vendet që i kanë qënduar pranë Ukrainës gjatë konflitkit, ndërsa shtoi se Perëndimi duhet ‘të përgatitet për një luftë që do të zgjasë me vite’.