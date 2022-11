Pretendente për të fituar “Këngën Magjike”, Xhesika Polo zbulon se si do e përjetonte çmimin e madh

Këngëtarja e njohur Xhesika Polo dhe një nga pretendententet kryesore për të fituar vendin e parë në festivalin “Kënga Magjike” zbuloi për News24 me moderatoren Çenkuela Hasa se si do ndjehej nëse do fitonte me këngën “Lotët e mi”.









Moderatorja: Nëse do fitoje “Këngën Magjike” do kishte lot gëzimi?

Xhesika Polo: Unë i kam lotët e gëzimit që tani sepse për herë të parë mua po më shpërblehet puna që kam bërë në mënyrën se si do doja unë. Feed back-u ka qenë shumë i madh nga fansat që më kanë ndjekur por edhe kolegët e mi ma kanë shpërndar këngën e kanë pëlqyer shumë, nuk janë kursyer në të shprehurit e ndjesive të tyre njerëzore, unë e vlerësoj se në tregun tonë muzikor është e vështirë, duhet të vësh atë fasadën që mos kenë asgjë tënden në dorë.