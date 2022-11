Producenti i njohur amerikan, Angelo Doc Velasquez vlerëson Tiranën si qytet i sigurt: Ndjehem i mirëpritur kudo që shkoj

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj priti në një takim producentin e famshëm amerikan, Angelo Doc Velasquez i cili vjen në kryeqytetin shqiptar për festivalin “Kënga Magjike”.

Veliaj në shenjë mirënjohjeje i dhuroi artistit amerikan, “Kullën e Sahatit të Tiranës”.

“Ishte një kënaqësi që sot Doc ishte në Tiranë, edhe ka qenë këtu gjithë këtë javë për “Këngën Magjike”. Një nga artistët më të arrirë, mentor për shumë artistë. Eshtë vërtetë nder që e kemi në Tiranë, edhe një nga ata personazhe që ka qenë frymëzues për shumë artistë të rinj. Kur mendoj Drake apo The Weekend dhe shumë artistë që janë rritur në atë fidanishte, në atë studio, dhe janë bërë histori suksesi, është një apel për secilin prej nesh. Kushdo që mbërrin diçka, gjithmonë duhet të mendojë a do rrisë edhe dikë tjetër, ta fuqizojë, ta inkurajojë dikë, do t’i japi krah dikujt të ecë përpara. Të falënderoj shumë që je një artist i madh, por edhe një mentor jashtëzakonisht i rëndësishëm”, ishte mesazhi i Veliajt.