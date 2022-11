Raporti/ Gjigantët evropianë të mobiljeve blejnë produkte të prodhuara në kampet e punës bjelloruse

Disa nga kompanitë më të mëdha evropiane të mobiljeve vazhdojnë të blejnë produkte nga Bjellorusia, pavarësisht sanksioneve të vendosura ndaj vendit në vazhdën e pushtimit rus të Ukrainës – dhe shumë prej këtyre produkteve prodhohen duke përdorur punë të detyruar, sipas një raporti të publikuar të premten nga OJQ-ja Earthsight me qendër në Londër.









Lidhjet e Bjellorusisë me Rusinë nënkuptojnë se ajo është subjekt i sanksioneve, të cilat përfshijnë ndalimin e importeve të drurit (shitja e drurit luan një rol të madh në ekonominë e Bjellorusisë dhe pyjet e vendit janë në pronësi të shtetit).

Në vitet para luftës, importet e drurit dhe mobiljeve në BE u rritën ndjeshëm, pavarësisht nga shtypja brutale e liderit të fortë Alexander Lukashenko ndaj opozitës pas zgjedhjeve presidenciale të rreme në 2020. Vetëm Gjermania rriti importet e saj nga pothuajse 200 milionë euro në 2020 në pothuajse 300 milionë euro një vit më vonë.

Importet e mobiljeve nga Bjellorusia nuk u përfshinë fillimisht në paketën e sanksioneve të BE-së, por në prill, blloku deklaroi se të gjitha kompanitë e BE-së duhet të ndalojnë importe të tilla. Megjithatë, sipas Earthsight, jo të gjitha kompanitë evropiane e bënë këtë.

Javën e kaluar u raportua se kompania më e madhe në botë e mobiljeve, Ikea, jo vetëm që po siguronte disa nga mobiljet e saj nga Bjellorusia deri në qershor të këtij viti, por se disa produkte prodhoheshin duke përdorur punë të detyruar në burgjet bjelloruse. Që atëherë, Ikea ka ndaluar marrjen e produkteve nga Bjellorusia.

Por Earthsight thotë se kompanitë e tjera të mobiljeve janë ende duke përdorur lëndë drusore bjelloruse – duke përfshirë XXXLutz të Austrisë dhe filialin e saj POCO, Porta Möbel/Möbel Boss të Gjermanisë, Hoffner and Roller dhe BUT të Francës. Asnjë nga këto kompani nuk prodhon produkte në Bjellorusi, por ato blejnë nga kompanitë që bëjnë, sipas hetimit.

Raporti thotë se kompania gjermane Polipol, e cila kishte një qarkullim prej 500 milionë euro në vitin 2021 dhe punëson rreth 8,500 njerëz, është një nga blerësit më të mëdhenj të produkteve bjelloruse të drurit. Sipas hetimit, Polipol merr me qira hapësirën dhe merr chipboard nga Ivatsevichdrev në pronësi shtetërore, e cila përdor punën e detyruar në kolonitë penale.

Mobiljet e Polipol shiten nga qindra shitës me pakicë në të gjithë Evropën, mes tyre XXXLutz, kompania e dytë më e madhe e mobiljeve në kontinent për nga qarkullimi dhe që ka më shumë dyqane se Ikea.

Më 25 prill, Drejtori Menaxhues i Polipol, Marc Greve i tha një reviste të industrisë gjermane se ndërsa “ne e dënojmë këtë luftë të tmerrshme”, kompania e tij “po vazhdon të prodhojë mobilje në Bjellorusi”.

Polipol nuk iu përgjigj një kërkese për koment.

Kompanitë bjelloruse gjithashtu eksportojnë drejtpërdrejt në tregun evropian. FanDOK është me bazë në Bobruisk dhe ka lidhje me burgun lokal, sipas hetimit. Ales Bialiatski, aktivisti bjellorus për të drejtat e njeriut, i cili u nderua me Çmimin Nobel për Paqen në tetor, iu nënshtrua punës së detyruar dhe keqtrajtimit në Koloninë Penale të Bobruisk nr.

Të burgosur të tjerë politikë i thanë Earthsight se puna e detyruar është pjesë e jetës në burg në Bjellorusi. “Refuzimi për të punuar ishte një shkelje,” tha një i burgosur politik për Earthsight. Nëse refuzonit, do të rriheshit dhe do të “kalonit disa ditë në një qeli dënimi”.

Në shtator, shefi i FanDOK tha se po rritte eksportet e mobiljeve në Gjermani: “Vitin e kaluar ne prodhuam 5-6 modele mobiljesh prej druri të fortë për tregun gjerman. Tani kemi 21.” Ndërsa kompania dikur kishte vetëm një klient gjerman për mobiljet e saj, tani ka tre, shtoi ai.

Earthsight i bëri thirrje BE-së që urgjentisht të zgjerojë sanksionet për të mbuluar mobiljet e drurit, pulpën dhe letrën nga Bjellorusia. “Kjo duhet të justifikohet bazuar jo vetëm në bashkëpunimin e Bjellorusisë në konflikt, por në abuzimet nga regjimi i Lukashenkos që ekzistonte më parë,” tha OJQ-ja në një deklaratë.

“Regjimi i Lukashenkos adoptoi traditat më të këqija të stalinizmit. Ata i detyrojnë të burgosurit të punojnë shumë pa pagesë, t’i përdorin si punë falas, duke përfshirë të burgosurit politikë, “tha për POLITICO, Franak Viačorka, këshilltari kryesor i lideres së opozitës në mërgim të Bjellorusisë, Sviatlana Tsikhanouskaya.

“Shumë u dënuan me vite të tëra pune të detyruar për pjesëmarrje në marshime, për mbështetje të Ukrainës ose për kritikimin e Lukashenkos,” shtoi ai. “Ne inkurajojmë të gjitha kompanitë perëndimore të ndalojnë çdo bashkëpunim me regjimin, me kompanitë shtetërore, me çdo institucion të lidhur me qeverinë.

XXXLutz tha se nuk i blen mallrat e saj drejtpërdrejt, por përmes një kompanie të quajtur GIGA International, me bazë në Gjermani. GIGA i tha Earthsight se akuzat “do të hetohen nga ne menjëherë”. Ata shtuan se kishin ndërprerë të gjithë bashkëpunimin me furnitorët e drejtpërdrejtë në Bjellorusi në shkurt të këtij viti dhe kishin kërkuar nga furnitorët e tyre indirekt Polipol dhe Bega për një deklaratë të detajuar për këtë çështje.

Asnjë nga kompanitë e tjera të përmendura nuk iu përgjigj kërkesave për koment.