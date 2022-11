“Rilindasit votuan miliardat e vjedhjes së shekullit”, Vasili për mazhorancën: Shërbëtorë të verbër të hajdutërisë së Edi Ramës

Nënkryetari i Partisë së Lirisë Petrit Vasili gjatë një deklarate të dhënë për mediat ditën e sotme tha se “banda rilindase qeveri kuvend janë armiq të betuar të qytetarëve të thjeshtë”, ndërsa shtoi se Partia e Lirisë paraqiti në Kuvend amendamente jetike për qytetarët.









Ai shtoi se rilindasit votuan në kuvend miliardat e vjedhjes së shekullit me projektin e Portit të Durrësit, teksa gjithashtu tha se ata votuan edhe kundër amendamentit të Partisë së Lirisë për qytetarët në nevojë, studentët e pedagogët.

Deklarata e plotë:

Banda rilindase qeveri kuvend armiq te betuar te qytetareve te thjeshte.

Partia e Lirise ne Kuvend paraqiti amendamente jetike per qytetaret.

Rulindasit ne kuvend Votuan miliardat e vjedhjes se shekullit me portin e durresit.

Votuan kunder amendamentit te Partise se Lirise per qytetareve ne nevoje, kundrr bisnesit kunder studenteve dhe kunder pedagogeve.

Votuan kunder uljes se tvsh nga 20% ne 5% per ushqimet baze te shportes qe jane mbijetesa e qindra mijra familjeve.

Votuan kunder rritjes se rriges per mjeket dhe infermieret.

Votuan per kunder amendamentit per heqjen e gjobes dhjetfishe per bisnesin.

Votuan kunder amendamenti qe nuk lejonte rtitjen e akcizes per birren dhe veren qe synon eliminimin e prodhimit vendas nga qeveria.

Votuan kunder rritjes se rroges per mesuesit.

Votuan kunder rritjes se rroges se pedagogeve qe kerkojne nivelin e rroges ne kosove.

Votuan kunder sigurimit te librave te reja falas per femijet.

Votuan kunder rritjes se fondit per kerkimin shkencor per universitetet.

Te gjitha amendamentet e Partise se Lirise kishin efekt ne buxhet sa 2 km rruge nga rruget e florinjta te rilindjes.

Grabitqaret dhe hajdutet e miliarda euro te portit te Durresit votuan si hajdute te vertete kunder qytetareve dhe studenteve.

Partia e lirise i ben thirrje cdo qytetari qe te mos harroje qe kur ti shohe keta deputete rilindas duhet ta dije se ka perpara hajdute te babezitur armiq te halleve te qytetareve te thjeshte dhe sherbetore te verber te hajduterise se Edi Rames dhe rilindjes.