Zemërimi/ Pse nuk duhet të shkoni në shtrat të zemëruar – Sekreti për një marrëdhënie të qëndrueshme

Murmuritja në shtrat mund të mos ketë vend në marrëdhënien tuaj fillimisht, ose mund të keni zgjedhur shtretër të veçantë për të qenë më mirë “së bashku” dhe për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Në fund të fundit, shkencëtarët gjithashtu e konfirmojnë atë. Por edhe nëse nuk flini me partnerin në krahë, kjo nuk do të thotë që zemërimi dhe nervat duhet të zënë vendin e tyre. Dhe kjo sepse ka arsye serioze shëndetësore, fizike dhe emocionale.









Gjumi nuk do t’ju pushojë

Nëse shkoni në shtrat me nerva, atëherë mund të prisni gjumë të dobët dhe joadekuat, sipas një studimi në Journal of Research in Personality, pasi zemërimi “është një emocion që nëntë herë në dhjetë rrit rrahjet e zemrës dhe e bën atë gati të pamundur të flesh me puls “mbi gjashtëdhjetë”, siç shpjegon psikologu Michael Breus, PhD.

Gjumi i dobët nga ana tjetër do të shumëfishojë tensionet dhe grindjet në marrëdhënie, zbulon një studim i mëparshëm i publikuar në Social Psychological and Personality Science, me pushim të pamjaftueshëm që ushqen mendime negative dhe mospërputhje, pa shpresë për të kapërcyer mosmarrëveshjet.

Zemërimi do të rritet

Zemërimi në shtrat do të rritet vazhdimisht, shpjegon psikoterapistja Dr. Sheenah Hankin, jo vetëm nga përtypja, por edhe nga një ndryshim në mekanizmat e trurit të ruajtjes së kujtimeve negative. Sipas një studimi të botuar vite më parë në Nature Communications, gjatë gjumit truri pëson ndryshime të shpejta në organizimin e kujtesës emocionale dhe, në vend që të ruajë kujtimet e pakëndshme në hipokampus dhe amigdalë, i shpërndan ato rreth korteksit duke rezultuar në rikujtimin e tyre më të lehtë .

Shëndeti i përgjithshëm është i prekur

Noradrenalina, kortizoli dhe adrenalina janë disa nga hormonet e stresit që “festojnë” kur jemi të shqetësuar. Aftësia e tyre për të rritur presionin e gjakut është gjithashtu mekanizmi që qëndron pas pamundësisë për të fjetur, sipas gjetjeve përkatëse të publikuara në Revistën Ndërkombëtare të Kërkimeve Mjedisore dhe Shëndetit Publik.

Katër mënyra për t’u marrë me të

Zemërimi dëmton marrëdhëniet edhe nëse arrini ta mbani jashtë shtratit. Kur zihemi, shpjegon këshilltarja e çifteve dhe punonjësja sociale e kredencializuar Laura Silverstein, kur zemra rreh mbi 100 në minutë dhe hormonet e stresit lëshohen në mënyrë të pakontrolluar, qasja në qendrën komplekse të arsyetimit “blloqet”.

Për të shmangur më të keqen për marrëdhënien tuaj, ekspertët rekomandojnë:

Jepini vetes kohë dhe distancë, bëni diçka tjetër dhe të thjeshtë si larja e enëve ose shikoni një video dhe bini dakord se kur do të vazhdoni bisedën kur nuk jeni të rraskapitur fizikisht dhe emocionalisht dhe sa më pak tension.

Përqafoni ose mbani duart e njëri-tjetrit, duke lejuar që oksitocina, “hormoni i dashurisë”, të çlirohet së bashku me hormonet e tjera të ndjeshmërisë si serotonina dhe dopamina. Ky kontakt, raporton një studim përkatës, koordinon funksionin e trurit të partnerëve dhe i sinjalizon trurit se konflikti ka përfunduar.

Meditimi, empatia, teknika e frymëmarrjes “4-7-8″ (thith për 4″, mbaje frymën për 7″ dhe më pas nxjerr frymën për 8”) janë disa metoda që ju lejojnë të relaksoheni dhe të arrini gjumë më të mirë.

Angazhohuni në një aktivitet që ju kënaq si banja e ngrohtë, joga, shikimi i një seriali apo dëgjimi i muzikës, për dekongjestion më të shpejtë nga tensioni i debatit dhe fillimi i gjumit.