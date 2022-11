‘Adoptimi i kriptove s’do ndalet kurrë’/ Themeluesi i Binance takim me Ramën

Kryeministri Rama ka takuar ditën e sotme pronarin dhe drejtuesin e ‘exchange’-it më të madh në botë për kriptomonedhat, Binance, Changpeng Zhao. Takimi u bë i ditur në një postim në Twitter nga themeluesi i Binance.

Përmes postimit miliarderi i industrisë së kriptove bëri me dije se adoptimi i valutave digjitale nuk do të ndalet kurrë.

Met with Prime Minister of Albania His Excellency

Edi Rama on this fine Saturday. Pushing crypto adoption never stops. pic.twitter.com/tabwbYCLRT

— CZ Binance (@cz_binance) November 26, 2022