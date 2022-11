E frikshme! Vladimir Putin planifikon të eliminojë Presidentin e Bjellorusisë, Lukashenko dhe të marrë kontrollin e ushtrisë

Sipas burimeve brenda udhëheqjes ushtarake ruse, Kremlini ka marrë një vendim për një “zgjidhje” radikale për çështjen e tërheqjes zvarrë të Bjellorusisë në agresionin e armatosur të Rusisë kundër Ukrainës.









Me udhëzimet e presidentit rus Vladimir Putin pas kthimit të tij nga samiti i fundit i CSTO-së, inteligjenca ushtarake ruse mund të përpiqet në ditët në vijim të ndjekë një skenar që përfshin ose një atentat që synon Presidentin Bjellorusi Aleksandër Lukashenko ose intimidimin e tij, me qëllim përfundimin duke e frikësuar këtë të fundit dhe duke e shtyrë atë që përfundimisht të urdhërojë trupat e tij që të përfshihen drejtpërdrejt në luftën kundër Ukrainës, përkrah trupave ruse, raportojnë burimet për Institutin Robert Lansing.

Selia e GRU-së ruse po shqyrton skenarin, i cili përfshin vrasjen e Lukashenkos gjatë operacionit, si rezultat i të cilit detyrat e tij do t’i besohen Sekretarit të Përgjithshëm në detyrë të CSTO, Sanislav Zas, i cili është plotësisht besnik ndaj Rusisë dhe nën kontrollin e GRU.

Sipas komplotit në fjalë, Zas së shpejti do të deklarojë pranimin e Bjellorusisë në Rusi si një entitet autonom, gjoja për të parandaluar kërcënimin ushtarak me të cilin përballet Bjellorusia nga Ukraina dhe Polonia. Një narrativë propagandistike do të përsëritet duke pretenduar se përpjekja ndaj Lukashenkos është ideuar nga Uashingtoni.

Plane të tilla mund të dëshmojnë se Moska e sheh tani CSTO-në si një organizatë joefektive, duke vënë bast në përpjekjet për të fituar kontrollin e plotë mbi shtetet anëtare të CSTO-së duke siguruar integrimin e tyre në Rusi ose duke i detyruar ata të bashkohen me një version të ri të Bashkimit Sovjetik.

Në të dy skenarët, qoftë një përpjekje e pasuksesshme e suksesit ndaj Aleksandër Lukashenkos, do të paraqiten “prova” të fabrikuara të “përfshirjes së Ukrainës dhe Polonisë nën udhëheqjen e inteligjencës së NATO-s”, të cilat do të ofrojnë një pretekst formal për pjesëmarrjen e mëtejshme të bjellorusisë në operacione luftarake në tokën ukrainase.

GRU anon drejt skenarit që përfshin vrasjen e Lukashenkos dhe emërimin e Zas. Argumenti i agjencisë është se udhëheqësi aktual bjellorus do të kuptojë se kush qëndron në të vërtetë pas përpjekjes së mashtrimit. Pas kësaj, duke e shtyrë më tej retorikën anti-ukrainase dhe anti-perëndimore, ai do të vazhdojë të manovrojë, duke shmangur miratimin e pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të vendit të tij në armiqësitë në territorin ukrainas.

Informacioni i lartpërmendur konfirmon vlerësimin dhe hipotezën e analistëve të shprehur në qershor 2022: Rusia po kërkon të fusë Bjellorusinë në luftën në Ukrainë, me synimin për ta përthithur dhe privuar nga sovraniteti

Putini ka shumë të ngjarë të detyrojë Lukashenkon të tërheqë trupat bjelloruse në luftën në Ukrainë.

Ka të ngjarë që Rusia synon të bashkojë dy ushtritë nën një komandë të vetme të saj.

Megjithatë, ky skenar do ta privonte Lukashenkon nga aftësia për të sunduar vendin, do ta bënte atë më të cenueshëm dhe do të nisë procesin e largimit të tij nga detyra, me vendin që do të absorbohej nga Rusia. Kjo do ta shtynte Lukashenkon në luftë dhe do ta mbante atë prapa nga marrja e një vendimi të tillë.

Me trupat ruse të dislokuara tashmë në Bjellorusi dhe grupet e sabotimit që janë dërguar atje, rreziku është i lartë që Lukashenko të humbasë detyrën dhe të zëvendësohet nga një udhëheqës kukull rus në çdo kohë së shpejti. Rusia ka shumë gjasa të organizojë akte provokimi të armatosur në Bjellorusi me synimin për ta shtyrë Lukashenkon t’i bashkohet luftës. Por frika e humbjes së pushtetit do të mbetet një pengesë kryesore për të për të bërë këtë hap. Raportet e fundit që vijnë nga burime në Moskë konfirmojnë përfundimet paraprake të analistëve të institutit dhe tregojnë në favor të një skenari dramatik për Aleksandr Lukashenkon.