Kupa e Botës 2022/ Dritat e vëmendjes në Argjentinë dhe Francë – Orari i Ditës 7

Sot në qendër të vëmendjes janë grupet 3 dhe 4, ndërsa ndeshjet e ditës së dytë luhen për të përcaktuar të ardhmen e pretendentëve për titullin e Kupës së Botës 2022, si Argjentina dhe Franca. Programi fillon në orën 12:00 në “Al-Janoub” me Tunizi-Australi. Afrikanët e Veriut morën pikën (0-0) ndaj Danimarkës dhe mbeten në lojë për vendin e 2-të, ndërsa “kangurët” pas humbjes 4-1 nga Franca luajnë kartën e fundit.









Në orën 15:00 në “Education City Stadium”, Polonia përballet me Arabinë Saudite. “Skuadra” e Lewandowskit barazoi 0-0 me Meksikën, ndërsa sauditët bënë një surprizë dhe mundën 2-1 Argjentinën.

Në orën 18:00 në “Stadium 974”, Franca përballet me Danimarkën. “Trengjyrëshit” e nisën mbarë dhe me një tjetër fitore “përqafojnë” kualifikimin, ndryshe nga danezët që “u ngulitën” në zero dhe nuk kanë vend për humbje të reja.

Programi i ditës mbyllet në orën 21:00 me “derbin” Argjentinë-Meksikë në “Lusail Iconic Stadium”. Humbja nga Arabia Saudite e ka rikthyer skuadrën e Messit pas murit dhe vetëm me fitore do të hyjë në lojën kualifikuese.

Holanda dhe Anglia e gjetën veten në vështirësi, eliminohet Katari

Irani dhe Senegali ishin fituesit në ditën e 6-të të Kupës së Botës 2022, me Anglinë dhe Holandën që patën vështirësi kundër SHBA -së dhe Ekuadorit respektivisht, ndërsa Katari do të vazhdojë ta shikojë nga tribuna teksa u eliminuan pas humbjes së tij të dytë radhazi.

Ndeshja e dytë e Grupit 2 të Botërorit të Katarit përfundoi me Anglinë dhe SHBA-në të mbyllura në barazim pa gola. Amerikanët bllokuan lojtarët e Gareth Southgate dhe morën pikën e dytë, ndërsa ‘Luanët’ vazhdojnë në krye me katër pikë. Që Luanët të arrijnë të eliminohen duhet të ketë një fitues në ndeshjen mes Iranit dhe SHBA-së dhe duhet të mposhten nga Uellsi me një rezultat që do të mbulojë golavarazhin mes dy skuadrave.

Në ndeshjen që hapi ditën e ndeshjes, Irani i futbollistëve të AEK-ut, Ehsan Hajisafi dhe Milad Mohammadi arriti një fitore të madhe ndaj Uellsit me rezultat 2-0, me Çesmin (90+8′) dhe Rezaeyan (90+11′). Skuadra e Carlos Queiroz u rikthye nga një humbje e rëndë 6-2 për t’u ngjitur në vendin e dytë në grup. Tashmë ndeshja e radhës mes Iranit dhe SHBA-së ka karakterin e një finaleje, ku skuadra e dy “grekëve” rehatohet me një barazim nëse Uellsi nuk mund anglezët.

Katari pësoi një humbje 3-1 nga Senegali dhe pasi Holanda barazoi me Ekuadorin, u bë skuadra e parë që u eliminua nga Kupa e Botës. Vendi pritës bëri luftën e tij kundër skuadrës së Aliu Cisse-së, duke gjetur rrjetën me Mudarin (78′), por golat e Dia (41′), Diediu (48′) dhe Dieng (84′) i dhanë fitoren afrikanë.

Holanda dhe Ekuadori neutralizuan njëra-tjetrën, mbetën 1-1 dhe tashmë janë të barabartë me katër pikë në krye të grupit. Pavarësisht se kaluan shpejt në epërsi me rrufenë e Gakpo-s (6′), skuadrës së Van Gaal i mbaroi karburanti herët dhe përfundimisht u barazua nga… i dyshuari i zakonshëm Ener Valencia (49), i cili ka shënuar të gjashtë golat e tij të fundit në Ekuador në fazën e fundit të Kupës së Botës.

Nëntor

Al-Janoub, Al-Wakrah: Tunizi – Australi (grupi 4 – 12:00, ANT1)

Qyteti i Arsimit, Doha: Poloni – Arabia Saudite (Grupi i 3-të – 15:00, ANT1)

974 Stadiumi: Francë – Danimarkë (grupi 4 – 18:00, ANT1)

Lusail, Lusail: Argjentinë – Meksikë (Grupi i 3-të – 21:00, ANT1)

Grupi i 3-të – Renditja

Arabia Saudite 3

Polonia 1

Meksikë 1

Argjentinë 0

Grupi i 4-të – Renditja

Franca 6

Danimarka 1

Tunizia 1

Australia 0

Rezultatet e Grupit të 2-të

Uells – Iran 0-2

Angli – SHBA 0-0

Rezultati

Angli 4 (6-2)

Iran 3 (4-6)

SHBA 2 (1-1)

Uells 1 (1-3)

Rezultatet

Katar – Senegal 1-3

Holandë – Ekuador 1-1

Rezultati

Holandë 4 (3-1)

Ekuador 4 (3-1)

Senegal 3 (3-3)

Katar 0 (1-5)